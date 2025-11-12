Pollán advierte de un proceso de "descomposición política, institucional y social" que no ha visto España "en años"

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, durante la inauguración del acto de presentación del informe 'España en el abismo', elaborado por la Fundación NEOS - CORTES

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha advertido este miércoles de que España "se enfrenta a un proceso de descomposición política, institucional y social no visto desde hace años", durante la inauguración del acto de presentación del informe 'España en el abismo', elaborado por la Fundación NEOS, y que ha sido presentado por el presidente de la entidad, Jaime Mayor Oreja, en el Salón de Actos del Parlamento autonómico.

Pollán ha señalado que esta situación "no es fruto del desgaste normal de un estado de cosas, sino el resultado de una concienzuda planificación", y ha indicado que este proceso "tiene un triple objetivo, la liquidación del régimen del 78, la desarticulación del Estado y la desmembración de la nación española".

El presidente de las Cortes ha situado los orígenes de este fenómeno en una primera fase entre 2004 y 2011, seguida de un periodo "latente" hasta 2018, y una tercera etapa "en la que ha retomado su curso con fuerza".

Pollán ha citado expresamente a José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez como responsables de esta "descomposición", y ha aludido como "cooperadores necesarios" a "la izquierda antisistema, los nacionalismos periféricos y los herederos políticos de la ETA". "Callaré el nombre de quien pudiendo hacer no hizo, pero no el de los conductores de la maquinaria letal: José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez", ha relatado.

Durante su intervención, ha destacado también la trayectoria de Jaime Mayor Oreja, a quien ha definido como "un hombre de acción, comprometido con la defensa de la historia compartida de España", y ha llamado a la unidad por "la restauración de la concordia y la continuidad histórica de la nación".

Por su parte, Mayor Oreja ha alertado sobre el clima político y social que atraviesa el país, un punto en el que advertido de que "la anestesia por la acumulación de escándalos constituye el principal riesgo de los españoles". En esta línea, ha afirmado que "cuando el extremismo y el escándalo se abrazan en el Gobierno, España cae en el abismo", y ha apelado a la necesidad de una regeneración moral y política que devuelva la confianza a la ciudadanía.

El informe 'España en el abismo', según la Fundación NEOS, ofrece un diagnóstico sobre el proceso de "degradación política, institucional y social de España". El documento sostiene que se trata de un fenómeno "planificado, sostenido y acelerado desde 2018" y alerta de que esta dinámica "amenaza con liquidar el régimen constitucional de 1978, desarticular el Estado y desfigurar la nación española".

Así, el informe concluye con una llamada a la "reacción cívica y moral" de la sociedad ante una situación que, a juicio de la fundación, requiere "compromiso y defensa activa de la unidad nacional y la concordia".