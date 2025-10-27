Pollán apela a un "gran pacto de la educación que garantice la igualdad de oportunidades para todos"

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha reclamado la necesidad de alcanzar un "gran pacto por la educación que garantice la igualdad de oportunidades para todos los españoles".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de conmemoración del XXV aniversario de la Fundación Schola, celebrado en el Salón de Palmeras del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

En su discurso, Pollán ha subrayado que "todo español, con independencia de su renta o de su código postal, debería contar con una serie de mínimos de calidad desde que comienza su educación hasta que la finaliza", sin verse obligado "a abandonarla en contra de su voluntad".

El presidente ha apelado, en declaraciones recogidas en un comunicado, a la necesidad de que el sistema educativo quede "preservado de los avatares políticos", para destacar que "urge un gran pacto por la educación" y que es imprescindible "dejar de afanarse en erigir hechos diferenciales como muros separadores".

Asimismo, ha reivindicado el papel de los docentes y el "valor del sentido común" en la enseñanza: "Hace falta revestir a los docentes de la necesaria autoridad y una restauración a escala gigante del sentido común", ha afirmado.

Pollán ha defendido también la función de la escuela como "ascensor social y lugar donde el individuo, desde muy pequeño, se ejercita en las nobles tareas de la memoria, el entendimiento y la voluntad".

En relación con la Fundación Schola, el presidente de las Cortes ha destacado su "trayectoria de compromiso con la educación y la familia". "Cada vez que, en materia de educación, alguien sienta la necesidad imperiosa de innovar por innovar, debería pararse un instante a escuchar el rumor de la experiencia acumulada por los siglos. Eso lleva haciendo veinticinco años la Fundación Schola, para aprovechamiento de estudiantes, docentes, familias y, en general, de la sociedad española", ha añadido.

La Fundación Schola, constituida en el año 2000 por Arturo León Álvarez, es una entidad sin ánimo de lucro que centra su labor "en ayudar a las familias en la educación de sus hijos y mejorar la calidad educativa".

"Sus dos pilares fundamentales, la familia y la educación, se mantienen firmes tras veinticinco años de trabajo y compromiso social", continúa el comunicado.

La entidad promueve el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, impulsa proyectos de cooperación en el tercer mundo y defiende que "el principal patrimonio de una persona es la educación que recibe".

La Fundación considera que el futuro de la sociedad se construye "educando no solo a los jóvenes, sino también a todos los agentes sociales implicados en el desarrollo común".