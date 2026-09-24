Pollán defiende la "unanimidad y estabilidad" de PP y Vox en la Junta con un pacto de gobierno "firme y robusto"

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido este jueves la "unanimidad" entre los dos partidos que sustentan el Gobierno de Castilla y León --PP y Vox-- en materias como la vivienda, al tiempo que ha asegurado que esta posición común está marcada por un pacto de gobierno que ha calificado de "firme y robusto".

Pollán se ha pronunciado así ante los medios de comunicación en Valladolid, antes de participar en la clausura de la gala del XXX aniversario de Castilla y León Económica, al ser preguntado por las declaraciones del portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, sobre el mantenimiento de la política en materia de vivienda y si esta posición es compartida por las dos formaciones que integran el Gobierno de la Comunidad.

"Sí, por supuesto", ha subrayado el vicepresidente primero, quien ha señalado que "la unanimidad la marca el pacto de gobierno", un punto en el que ha defendido que se trata de un acuerdo "claro, conciso y muy amplio", que contempla "muchas medidas" y establece "muchos plazos de cumplimiento" desde el inicio de la legislatura y durante los años 2026 y 2027.

Pollán ha considerado que el contenido del acuerdo constituye una muestra de que se trata de un pacto "firme y robusto", al tiempo que ha vinculado su desarrollo con la tramitación de las próximas cuentas autonómicas.

Así, ha destacado que la Junta prevé aprobar en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el 1 de octubre, el límite de gasto no financiero para el año 2027, un paso necesario para iniciar posteriormente "todo el proceso de aprobación del presupuesto".

El vicepresidente primero ha incidido en que existe "unanimidad" dentro del Ejecutivo autonómico y ha defendido que esta situación se enmarca en un escenario de "estabilidad política".

"Desde luego que la unanimidad está clara, está asegurada y firme en ese pacto de gobierno", ha concluido.