Pollán descarta un pacto en CyL antes del día 1 y ve una "intromisión" de Génova esperar a andaluzas

1082345.1.260.149.20260428135419 Archivo - El portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Pollán. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha descartado un pacto con el PP para gobernar en la Comunidad antes del día 1 y ve una "intromisión" de Génova aplazar cualquier acuerdo para después des las elecciones andaluzas.

"Antes del 1 de mayo seguro que no", ha señalado Pollán en referencia a cerrar un acuerdo con el PP y ha añadido que por su parte "no va a quedar" para que se haga "cuanto antes".

El portavoz de Vox, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes, ha explicado que mantiene contactos "fluidos" y "cordiales" con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pero ha advertido de que no quiere el "ruido" que se genera con explicar cuándo se han reunido, hablado o quién ha acudido a un encuentro como ha ocurrido en Aragón.

"No alimenta más que un ruido que no nos interesa", ha añadido el portavoz de Vox, quien ha insistido en que se trata de llegar a un "buen acuerdo" que ponga sobre la mesa el crecimiento de la Vox tras un cambio de rumbo y una confianza de casi un 19 por ciento de los votantes en las elecciones de marzo.

"INTROMISIÓN" DEL PP

Carlos Pollán ha insistido en que las reuniones "se están produciendo" y espera un diálogo "fluido" y no encontrar trabas desde el Partido Popular en Génova, tras lo que ha expresado su sorpresa al leer que se van a parar las negociaciones o no se va a firmar hasta después de las elecciones de Andalucía.

"Bueno, pues eso yo ya creo que es una intromisión del Partido Popular, o de Génova, o del propio señor Mañueco si decide cambiar sus prioridades a la hora de buscar lo mejor para los castellaneleoneses y rápidamente a dejarlo para más adelante", ha aseverado el representante de la formación de Abascal en la Comunidad.

En este marco, ha incidido en que la formación ha crecido con respecto a la anterior legislatura y que tiene más representación que en Extremadura y Aragón, por lo que considera que "no es mucho decir" que pueden tener más cuestiones que entren en el pacto de gobierno.

Pollán ha eludido tratar temas puntuales como la prioridad nacional hasta que no se haya firmado un acuerdo, pero sí ha aclarado que hay temas "troncales" que son evidentes y que propondrán para llegar a un pacto.