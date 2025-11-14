Pollán destaca que los derechos que reivindica Aspace "son exactamente los de cualquier ciudadano"

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha destacado que los derechos que reivindica Aspace, entre los que ha citado los de accesibilidad, educación de calidad, empleo, vida independiente y participación social y cultural, "son exactamente los de cualquier ciudadano"

Las Cortes han acogido la Jornada 'Árbol de los Derechos', organizada por Aspace Castilla y León, un encuentro que culmina "meses de trabajo y sensibilización" sobre los derechos fundamentales de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, detallan desde el Parlamento autonómico a través de un comunicado.

Pollán ha inaugurado la sesión y ha dado la bienvenida a entidades, profesionales, familias y representantes de la federación. "Celebráis unas jornadas reivindicativas de vuestros derechos; derechos que son exactamente los derechos que disfruta cualquier ciudadano y de los que nadie debería verse desprovisto", ha afirmado el presidente de las Cortes.

Pollán ha recordado además que uno de los objetivos principales de su presidencia ha sido dotar a las Cortes de un carácter de puertas abiertas, "más allá de su función esencial de legislar y fiscalizar al Ejecutivo".

En este sentido, ha destacado que la institución ha cedido sus instalaciones siempre que ha existido "un motivo justificado": "Recibiros hoy, aquí, está plenamente justificado", para valorar, a continuación, la trayectoria de Aspace, con "cerca de 30 años mejorando la vida de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, así como la de familiares y amigos". "Una labor de la que se beneficia la sociedad entera", ha añadido.

Por otra parte ha agradecido que la Federación haya elegido las Cortes como punto de encuentro, al ser un lugar "donde, mediante la elaboración de leyes, se transforma la realidad social".

Al mismo tiempo ha celebrado que la institución acoja estas iniciativas, ya que abrir las puertas de la institución supone "que llegue hasta los despachos el rumor de la calle y las preocupaciones de la ciudadanía", lo que contribuye, en su opinión, "a que las leyes reflejen mejor la realidad social".

La lornada supone el cierre del proyecto 'Árbol de los Derechos', una campaña de sensibilización impulsada por la Federación Aspace Castellano Leonesa desde comienzos de año, añade la información.

De junio a octubre, cada mes se ha dedicado a un derecho fundamental, simbolizado en una hoja nueva que crecía en el árbol: accesibilidad, educación, inclusión, vida independiente, empleo, participación cultural. Cada derecho ha sido visibilizado y defendido mediante acciones específicas y contenidos elaborados junto a la Red de Ciudadanía Activa Aspace CyL y las entidades federadas.

El encuentro de hoy "recopila y pone en común todo este trabajo, generando un espacio de análisis, reflexión y propuesta para avanzar hacia la garantía plena de los derechos de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en Castilla y León".