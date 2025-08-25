Los 'populares' acusan a Por Ávila de haber relegado a la última fila la cultura de la ciudad y ofrecer unas fiestas sin

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Alfonso González Garrido, ha acusado a Por Ávila de haber relegado la cultura de la ciudad "a la última fila" tras haber sido "uno de los pilares fundamentales que tenía el Ayuntamiento".

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, González ha asegurado que "en los últimos seis años ha habido un retroceso claro de lo que había sido siempre una seña de identidad de la ciudad, que era una agenda cultural completa, variada y de calidad", algo de lo que acusa directamente al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien "es el único heredero de su gestión" y, ha subrayado, "ha tenido tiempo más que suficiente para haber puesto en marcha un proyecto cultural sólido, capaz de aprovechar el patrimonio, apoyar el talento local y atraer visitantes".

En este sentido, ha señalado que los datos de la encuesta del INE sobre coyuntura turística hotelera "hablan por sí solos, no son valoraciones, son datos reales", y ha acusado al equipo de gobierno de seguir mostrando improvisación, escasa coordinación con otras administraciones y decisiones que no ayudan a avanzar.

"La falta de rumbo definido hace que la cultura en Ávila sea algo errático, con una notable ausencia de proyectos", ha asegurado el edil abulense, y ha añadido que esta situación "representa una auténtica pobreza para nuestra sociedad".

En otro orden de cosas, González también ha hablado sobre las fiestas, donde el panorama "no es mucho mejor", a pesar de que el concejal responsable, Carlos López, "presuma" de lo contrario. "Es una broma de mal gusto", ha dicho, en referencia a que las cifras de participación ofrecidas por el edil rondan las "3.000 personas en una ciudad de 58.000 habitantes", además de que considera que "es un intento de faltar a la verdad" a los ciudadanos, asegurando que los vecinos "son muy conscientes de que no son las fiestas que ellos se merecen".

LAS ASOCIACIONES, PROMOTORAS DE INICIATIVAS

Además, ha recordado que "las peñas advirtieron de que eran unas fiestas indignas de una capital de provincia" y ha reprochado al equipo de gobierno que desoyera las críticas ciudadanas. Según ha dicho, "la inmensa mayoría de actividades que realmente funcionan y son identitarias de la ciudad nacen de colectivos, asociaciones o empresas privadas".

El concejal también ha denunciado problemas de organización y seguridad en eventos municipales como Ávila Enlight, en los Jardines de San Vicente, donde "se encontraron cables de iluminación entre los pies de los espectadores, gente entrando en espacios no transitables y plantas dañadas", algo que, en su opinión, "no da una buena imagen" y constituye "un problema de seguridad".

En relación al recinto ferial, ha criticado al alcalde por "prometerlo para justificar la subida de impuestos" cuando "el sablazo fiscal ha llegado de la mano de Vox, pero el recinto ferial ni está ni se le espera".

La buena noticia, ha dicho, es que "el margen de mejora de las fiestas de Ávila es amplio, "porque Por Ávila ha degradado tanto el nivel de los festejos en la ciudad que no debería haber ningún problema para ofrecer a los abulenses de todas las edades unas fiestas medianamente dignas".

Sobre el nuevo curso político, González ha asegurado que el Partido Popular mantendrá "el mismo nivel de exigencia que hasta ahora" y ha reclamado que el equipo de gobierno planifique mejor su calendario cultural y festivo, y es que el concejal ha acusado a Por Ávila de aprobar temas "directamente en junta de gobierno, sin pasar por comisión, única y exclusivamente por una mala praxis organizativa".

Como propuesta, ha defendido la elaboración de un calendario anual de eventos, "única manera de conocer cuál es la apuesta real por la cultura del equipo de gobierno que, después de seis años", desconocen. También ha advertido de que "Sánchez Cabrera utiliza el presupuesto municipal con fines electoralistas" y ha asegurado que "no puede pretender que a los abulenses se les olviden tres años de unas fiestas pésimas y el último año tirar la casa por la ventana cuando tocan las elecciones".