Un portal inmobiliario reúne todas las parcelas y naves industriales disponibles en la provincia de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el de la Asociación de Empresarios del Polígono San Cristóbal, Jorge Valentín-Gamazo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo portal web de áreas empresariales reúne toda la información sobre los polígonos industriales de la provincia y muestra las parcelas y naves disponibles para que las empresas interesadas puedan contactar con sus propietarios.

Esta nueva web la han presentado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el de la Asociación de Empresarios del Polígono San Cristóbal, Jorge Valentín-Gamazo.

El portal. www.areasempresarialesvalladolid.es supone una herramienta concebida para impulsar el desarrollo industrial y económico del territorio y facilitar la llegada de nuevas inversiones, ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación. "Marcará un antes y un después la forma en la que nuestra provincia se proyecta al exterior como un territorio de inversión y de oportunidades", ha asegurado Conrado Íscar.

La web funciona como un mapa provincial de naves y parcelas industriales disponibles en los distintos municipios de Valladolid, ofreciendo información actualizada y accesible para cualquier interesado.

El presidente ha subrayado que esta iniciativa es fruto de la colaboración público-privada y ha agradecido especialmente la implicación de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal, entidad con la que la Diputación mantiene un convenio de colaboración dotado con 45.000 euros.

Gracias a este acuerdo, la Asociación ha aportado su experiencia y capacidad técnica para desarrollar el trabajo de campo que ha permitido poner en marcha esta plataforma digital. "Son ellos quienes conocen las necesidades del tejido empresarial y quienes han volcado todo su conocimiento para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda consultar la disponibilidad real de suelo industrial en nuestra provincia con un solo clic", ha señalado Íscar.

DINAMIZACIÓN

Además, ha incidido en que la dotación de suelo industrial sirve como herramienta para fijar población y dinamizar el medio rural, ya que, como ha añadido el presidente de la Diputación, para ello es "imprescindible" garantizar primero "los espacios donde se genera esa actividad económica, empleo y, por supuesto, oportunidades".

El nuevo portal permite mejorar la visibilidad de las áreas empresariales de la provincia, facilitar el acceso a información técnica y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Asimismo, durante la presentación ha destacado los buenos resultados de la gestión de suelo industrial que desarrolla Valladolid Avanza, con una ocupación de las naves industriales de los viveros gestionados por la institución que supera el 90 por ciento.

En total, la Diputación gestiona más de 90.000 metros cuadrados de suelo industrial distribuidos en municipios estratégicos como El Carpio, Mayorga, San Miguel del Arroyo y Villalón de Campos. De esa superficie, ya se han vendido más de 32.500 metros cuadrados destinados a proyectos industriales que generan empleo directo en las distintas comarcas de la provincia.

"Con esta nueva web y con la gestión eficiente de nuestro suelo industrial, enviamos el mensaje claro de que nuestra provincia es un lugar excelente para invertir", ha concluido el presidente, quien ha invitado a empresarios y emprendedores a conocer la nueva plataforma y descubrir las oportunidades industriales que ofrece la provincia.

Por su parte, Jorge Valentín-Gamazo, ha asegurado que la plataforma es "de vital importancia" para el desarrollo de los polígonos de la provincia y será de "grandísima utilidad" porque permitirá una visualización "muy importante" y supondrá un atractivo para que se establezcan empresas. A este respecto, ha incidido en que recoge toda la información de los polígonos de la provincia, pero además es una herramienta "viva".

SINERGIAS ENTRE POLÍGONOS

El presidente de la Asociación ha apuntado como cuestión "clave" el hecho de que el polígono de San Cristóbal, el más grande de Castilla y León, haya alcanzado un grado de ocupación de casi el 90 por ciento, una "buena noticia".

Sin embargo, considera que se está quedando "un poco pequeño" y en su entorno hay otros que no son de la capital como el de La Cistérniga, El Brizo, el de Laguna, etcétera, pero además en la provincia hay otros cercanos.

En este marco, ha explicado que "sería bueno" empezar a fomentar un área industrial o empresarial, como ha aclarado que ahora se tiende a denominar, para Valladolid y para toda la provincia, con algún tipo de relación entre todos los polígonos que hay en el entorno de la ciudad, su alfoz y su alrededor.

Así, ha abogado por crear un área que permita ofrecer a las empresas que llegan no solamente ese suelo en San Cristóbal, sino todo el que hay en el entorno o cercana a determinadas vías de comunicación como podría ser el caso del de Tordesillas en dirección a Madrid.

En definitiva, Valentín-Gamazo considera que los polígonos industriales o áreas empresariales tienen que "evolucionar" y convertirse en "centros estratégicos" para la generación de empleo y atraer empresas.

Para ello, ha incidido en que las asociaciones juegan un papel "fundamental" y ha destacado la importancia del asociacionismo para empezar a promover estas zonas, pero también para mantener una relación con las administraciones.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

El portal tiene como objetivo centralizar la información en un único entorno digital y facilitar la búsqueda de espacios industriales en venta y alquiler.

Para ello, cuenta con un directorio y un portal inmobiliario que permite, por un lado, buscar información de cada polígono, acceder a un mapa interactivo y buscar la zona y la distribución territorial, con acceso a los datos más relevantes, planes parcelarios y distribución.

Por otro lado, el portal inmobiliario permite dar una visión de los espacios disponibles y la oferta existente, para lo que se pueden hacer búsquedas y contactar con posibles propietarios que alquilen o vendan espacios, los cuales cuentan con una descripción, imágenes y planos que permiten buscar los inmuebles que más se adecuen a las necesidades de los interesados.