El PP acepta las "disculpas" de Torre por el "error" de "un mal día" y la mantiene como candidata en León

LEÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, ha asegurado hoy que la candidata a la Alcaldía de la capital, Margarita Torre, cometió un "error" debido a "un mal día" y actuó de forma "precipitada" cuando en la jornada de ayer quiso presentar ante los medios de comunicación la lista electoral, que no ha sido todavía aprobada por el Comité Electoral Provincial del Partido.

Una vez que ha "pedido disculpas" y éstas han sido "aceptadas", la dirección de la formación popular ha decidido mantenerla como candidata de cara a las elecciones municipales de mayo.

Después de que esa "supuesta lista" se filtrara a los medios de comunicación y la presidenta del PP en León advirtiera que no era la real al no haber sido ratificada por los órganos del partido, Torre convocó de forma urgente a la prensa a última hora de la tarde de ayer para hacer pública la lista de nombres que la acompañarían, aunque finalmente desconvocó esa comparecencia argumentando "problemas personales".

La presidenta del PP, Ester Muñoz, después de que ella y Torre acudieran esta mañana a la sede del Partido Popular de Castilla y León en Valladolid, ha comparecido en rueda de prensa, en la que también iba a estar presente la propia candidata a la Alcaldía de León, que finalmente no acudido alegando, del mismo modo, "motivos personales.

"LO HIZO PRECIPITADAMENTE"

Muñoz ha explicado a los periodistas que han sido "doce horas muy intensas" que "se han resuelto de forma satisfactoria para todos", después de que Margarita Torre haya "pedido disculpas" por "tener un mal día". "Enriendo que todos nos podemos equivocar y cometer errores. A veces seguimos consejos que nos pueden llevar a cometer errores", ha señalado la presidenta provincial del PP, que ha defendido a la candidata asegurando que querer presentar una lista que no ha sido aprobada por los órganos del partido fue algo que "hizo con la mejor de las intenciones".

"Lo hizo todo muy precipitadamente. Es verdad que todo esto puede debilitarla como candidata, pero es peor ir con tu mujer a viaje a Catar", ha sostenido Muñoz en referencia a la polémica que en su día rodeó al actual alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, y que culminó con la reprobación del pleno municipal.

"ES LA MEJOR CANDIDATA"

No obstante, Ester Muñoz ha recordado que Margarita Torre -apellido con el que se ha registrado para concurrir a las elecciones en detrimento de Torres, con el que sigue figurando como actual concejala en la oposición -, seguirá siendo la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de León, a pesar de la tensión que ha generado en las últimas horas. La presidenta popular ha recordado que su candidatura fue aprobada por el Comité Electoral, por lo que "en ningún momento ha dejado de ser candidata".

Ester Muñoz ha rechazado que esta polémica haya venido generada porque el PP no avalara la propuesta de lista electoral de Torre a la Alcaldía de León. Así, ha asegurado que esa lista es "de consenso", que se ha perfilado esta mañana ante varios cargos del Partido Popular de Castilla y León, y que será ratificada en Comité Electoral el próximo lunes.

"Las decisiones en las listas siempre son complicadas. Hay que gestionar los egos de mucha gente y es difícil. Pero Torre fue elegida y es la candidata. Nunca ha dejado de serlo, en ningún momento. Otra cosa es lo que gente esperaba que pasara. Pero a quienes no entienden la situación, me voy a esforzar en que vean a Margarita como la mejor candidata que refleja el proyecto, no de Margarita, sino del Partido Popular", ha argumentado Muñoz.