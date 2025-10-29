PP acusa al Gobierno de mentir al imponer una tasa de basura a los ayuntamientos sin ser una obligación europea

De Vicente (I) y Mazarías (D) durante la rueda de prensa sobre la tasa de basura. - PP DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PP de Segovia y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha explicado que el Gobierno central ha obligado a las entidades locales "a modificar sus tasas de basuras" e incluso a imponerlas en ayuntamientos dónde no existían y ha aseverado que esta imposición "no responde a ninguna obligación europea como quieren hacer ver".

De Vicente ha comparecido en rueda de prensa junto a la presidenta del PP de Segovia y senadora, Paloma Sanz, y el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías.

Tanto De Vicente como Mazarías han explicado que el conocido como 'tasazo de basuras' "no es una obligación tributaria impuesta por la Unión Europea, sino una imposición del Gobierno de España, directamente de Pedro Sánchez" a lo que han añadido que "no responde a ninguna obligación europea" como el Ejecutivo central "quiere hacer ver".

La aplicación de esta ley, según ha expresado De Vicente, ha causado que los ayuntamientos de toda España "hayan tenido que llevar a cabo un gran cambio, algunos incrementado el cobro en más de un 100 por ciento, y otros habilitando una tasa que habían anulado con anterioridad".

Asimismo, De Vicente, alcalde de Collado Hermoso y presidente de la Diputación, ha detallado cómo con el marco normativo anterior "las tasas eran potestativas y podían ser deficitarias, permitiendo financiar parte del servicio con recursos generales del presupuesto municipal".

Pero con la nueva normativa, "el Gobierno de España ha obligado a las entidades locales a modificar sus respectivas tasas, incluso a imponerlas en aquellos ayuntamientos donde no existía, coartando la autonomía municipal".

Asimismo, De Vicente ha indicado que l objetivo de la Directiva europea sería el de "fomentar la eficiencia y la responsabilidad ambiental, no imponer cargas fiscales adicionales a los ciudadanos" a lo que ha añadido que cada estado miembro puede elegir" libremente los instrumentos para aplicar" dicha directiva.

Por ello, el responsable del PP de Segovia ha afirmado que, el Gobierno de España "ha ido más allá de lo exigido por la UE, y ha impuesto una tasa obligatoria y no deficitaria que es responsabilidad directa del Gobierno de Pedro Sánchez y demuestra el engaño al culpar a Europa".

Por su parte, el coordinador provincial del PP y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha recordado cómo los equipos de gobierno municipales están enfrentándose a las "quejas justificadas de los ciudadanos" y se ha referido a que según la FEMP, puede haber "daños colaterales" como la traslación de los costes de esas tasas al precio de los alquileres de locales y viviendas, "agravando el que es en este momento el mayor problema de las personas".

Ademñas, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, según Mazarías, ha buscado medidas correctoras para la Ordenanza de tasas para 2026, pero la propuesta que presentó en el pleno ordinario de septiembre fue derribada por la oposición en bloque del resto de partidos del consistorio (PSOE, VOX, Izquierda Unida, Ciudadanos y Segovia en Marcha).

Por todo ello, el Partido Popular propone trabajar para eliminar o reformar la Ley 7/2022, devolver a los ayuntamientos la capacidad de decidir cómo financiar el servicio y reclamar al Gobierno de España que paralice nuevas subidas de impuestos a los ciudadanos.