PP acusa a la oposición de "mentir deliberadamente" sobre los fuegos y de hacer "electoralismo" con la tragedia

El procurador del PP Ricardo Gavilanes interviene durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ricardo Gavilanes, ha acusado a la oposición de ser "la más desleal de toda España" y de haber utilizado los incendios de este verano como "un espectáculo electoral" para "debilitar a la Junta".

Durante su intervención en el Pleno extraordinario, Gavilanes ha reprochado a los grupos contrarios al Ejecutivo autonómico "su insistencia" en reclamar la declaración del nivel 3 de emergencias, al tiempo que ha asegurado que "saben perfectamente que en el nivel 2 ya están integrados los medios del Estado". "O desconocen lo que supone el nivel 3, y entonces son ustedes una oposición inepta, o lo saben y mienten deliberadamente", ha lanzado.

El dirigente 'popular' ha defendido la actuación del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha afirmado que "ha estado siempre al pie del cañón y no ha dejado abandonado a nadie". "Mientras la Junta apagaba fuegos, ustedes se abrazaban al mantra del nivel 3 y montaban un espectáculo para condicionar el relato", ha señalado.

En este sentido, ha acusado tanto al PSOE como a Vox de "haber adelantado la campaña electoral seis meses" y de "pretender sacar rédito político de una tragedia". "Han preferido agitar y culpabilizar en lugar de arrimar el hombro, incluso cuando los vecinos veían arder sus casas y desaparecer nuestro patrimonio natural", ha reprochado.

También ha dirigido críticas al Gobierno de España, al que ha acusado de "seguir anclado en su ordinariedad" mientras Castilla y León sufría los incendios. "El PSOE es un peligro para la ciudadanía porque antepone los intereses de Sánchez a los de la Comunidad".

En este marco, Gavilanes ha defendido la gestión de la Junta, que según ha asegurado, el Ejecutivo autonómico ha actuado "con rapidez, eficacia y humanidad" y ha destinado "más presupuesto y más medios que nunca" a la lucha contra los incendios. "Desde 2022 hemos duplicado la inversión en extinción y triplicado la de prevención", ha recalcado.

El portavoz ha concluido su intervención reiterando el compromiso del PP con la Comunidad. "Castilla y León no se rinde. Vamos a seguir al lado de los afectados, reconstruyendo lo perdido y protegiendo a las generaciones futuras", ha sentenciado.