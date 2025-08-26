PP acusa a Vox de "despreciar" a CyL "y sus gentes" para buscar "votos entre las cenizas" por su denuncia

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado a Vox de "despreciar" a "Castilla y León y sus gentes" para "buscar votos entre las cenizas" después de que la formación haya judicializado las muertes en los incendios que afectan a Castilla y León desde principio de mes.

A través de una audio remitido por el partido a Europa Press, el secretario general de los 'populares', Francisco Vázquez, ha pedido explicaciones a los que fueron socios de Gobierno durante los incendios de la Sierra de la Culebra. "Por qué no fueron a la justicia entonces. Lamentablemente, en otras comunidades autónomas ha habido fallecidos en incendios y no sabemos si Vox ha denunciado a los gobiernos autonómicos. Mucho me temo que no", ha argumentado.

Para Vázquez, la formación que preside Santiago Abascal busca sacar "rédito electoral con los incendios". "No todo vale. Y buscar votos entre las cenizas es despreciar a esta tierra y a sus gentes en un momento tan difícil", ha finalizado.