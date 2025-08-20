El PP de CyL reclama al Gobierno el fin del "acoso institucional" al Poder Judicial y la defensa de su independencia

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno el fin del "acoso institucional" al Poder Judicial y el "respeto escrupuloso" a la independencia de jueces y fiscales.

La iniciativa, defendida por el portavoz 'popular', Ricardo Gavilanes, ha sido aprobada pese al voto en contra del Partido Socialista, que ha "vuelto a dar la espalda" a los principios constitucionales y se ha "negado a condenar las campañas de descrédito y presión contra los órganos judiciales promovidas desde el entorno de Moncloa".

"La independencia judicial no se negocia. Y en Castilla y León no vamos a permitir que se derrumbe el Estado de Derecho", ha afirmado Gavilanes en su intervención, en la que ha recordado que "no lo dice solo el PP: lo dicen las asociaciones judiciales, los fiscales que han salido a la calle, y la propia Comisión Europea, que exige garantías frente al control ideológico del sistema judicial".

Precisamente, la iniciativa aprobada la necesidad de cesar las "presiones políticas" sobre jueces y fiscales, colaborar activamente con todas las investigaciones relacionadas con la corrupción y retirar las reformas impulsadas por el por el ministro Félix Bolaños que suponen un "riesgo directo" para la separación de poderes.

El portavoz 'popular' ha advertido de que la reforma de Bolaños ha sido contestada por todas las asociaciones judiciales y fiscales, que alertan de una "amenaza sin precedentes para la democracia".

Frente a ello, el GPP ha defendido con claridad que "no hay regeneración sin justicia independiente, ni democracia real sin instituciones que puedan actuar con libertad", razón por la que ha lamentado que el PSOE "se haya alineado con los intentos del Gobierno central de politizar la Justicia, blindarse frente a los casos de corrupción y atacar a los jueces que investigan el entorno del presidente del Gobierno".

ACTUACIONES JUDICIALES

Durante su intervención, Ricardo Gavilanes también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del Gobierno que calificó de "difíciles de entender" las actuaciones judiciales en curso.

"¿Es difícil de entender que el juez Llarena siga instruyendo causas en defensa del Estado de Derecho? ¿O que se investigue a Begoña Gómez por tráfico de influencias y sus vínculos laborales con empresas que reciben ayudas públicas?", ha cuestionado el portavoz 'popular'.

De hecho, ha señalado que lo que de verdad es "difícil de entender" es que el Ejecutivo central "pretenda una Justicia sumisa al poder político". "Y lo que los españoles queremos, desde Castilla y León también, es una Justicia libre, firme y valiente, que no se arrodille ante nadie", ha concluido.