PP defenderá en ayuntamientos, diputaciones y Cortes mantener el apoyo a familias de jóvenes enfermos de más de 26 años

Visita de Carmen Fúnez del PP al centro de integración juvenil de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha anunciado que su formación trasladará mociones a ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos para solicitar al Gobierno la extensión de la prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves más allá de los 26 años.

Durante su visita al centro de integración juvenil de la Diputación de Valladolid, la dirigente del PP ha explicado que la iniciativa busca dar continuidad al apoyo de aquellas familias con hijos que sufren patologías graves o un alto grado de dependencia y que deben reducir su jornada laboral. Según ha expuesto, el límite de edad fijado actualmente en los 26 años no responde a la realidad de estos casos, en los que la necesidad de cuidados se mantiene o se agrava.

Fúnez ha recordado que el PP defendió esta medida durante el debate parlamentario de la Ley de Discapacidad y Dependencia en el Congreso de los Diputados, pero ha rechazado que el Ejecutivo "impidiera" el debate y la votación de la propuesta.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno "vetó" la iniciativa tras argumentar que conllevaba un aumento presupuestario de 2,3 millones de euros en 2027, el cual alcanzaría los 12 millones en 2031.

Asimismo, la responsable de Sanidad y Política Social de los 'populares' ha tachado de "vergüenza y despropósito" la negativa gubernamental, tras criticar que se rechace esta cuantía económica en un contexto de "récord de recaudación pública" y ha asegurado que el PP mantendrá su respaldo a las familias afectadas para que se reconozca el derecho a la atención de sus hijos.