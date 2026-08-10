PP denuncia el "oscurantismo" del Gobierno al no dar cifras de viviendas del Sareb y ocupadas ilegalmente en Valladolid

Alonso junto al edificio de Arroyyo donde hay varias viviendas ocupadas ilegalmente. - PP VALLADOLID

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios del Pp por Valladolid han denuncian "el oscurantismo" del Gobierno central después de que el Ejecutivo "haya evitado responder a una pregunta parlamentaria" sobre la cifra cuántas viviendas de la SAREB que existen en la provincia de Valladolid, actualmente en proceso de transferencia a la empresa pública CASA47 y las que se encuentran libres de okupas.

Según ha asegurado el PP de Valladolid "lejos de facilitar el dato solicitado, el Gobierno ha remitido una respuesta plagada" de información genérica sobre el proceso de transferencia de viviendas y sobre la creación de CASA47, "pero sin responder a la única cuestión que se le planteaba" la cifra de viviendas afectadas por la ocupación ilegal.

La respuesta "impide conocer la situación real del parque de viviendas que el propio Ejecutivo pretende convertir en vivienda pública" y según han aseverado los parlamentarios del PP "la ocupación ilegal constituye uno de los principales problemas que sufren miles de propietarios en España".

"Quien da una patada a la puerta de una vivienda ajena no puede encontrar amparo en la ley, sino una respuesta rápida y eficaz de la Justicia"m ha afirmado el senador por Valladolid, José Ángel Alonso.

Asimismo, Alonso ha asegurado que "la ocupación ilegal no puede seguir tratándose con normalidad. Detrás de cada vivienda ocupada hay un propietario al que se vulnera su derecho de propiedad y unos vecinos que ven deteriorada la convivencia y la seguridad".

Por su parte, la senadora Arenales Serrano considera que el Ejecutivo vuelve a demostrar "una absoluta falta de respeto a las Cortes Generales".