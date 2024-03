PP enmarca las acusaciones a Carnero en el "afán que roza lo enfermizo por enfangar" de Pedro Herrero

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y concejal del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha rechazado hoy que el alcalde Jesús Julio Carnero quiera "amordazar" la labor de la oposición, tal y como han afirmado PSOE y Valladolid Toma La Palabra, y ha enmarcado estas declaraciones en el "afán que roza lo enfermizo por intentar enfangar el desarrollo normal del Ayuntamiento" por parte del portavoz socialista, Pedro Herrero.

A través de un audio remitido por el grupo 'popular', la edil ha señalado que estas declaraciones le "sorprenden muy poco" porque, a su juicio, ve una oposición "que sólo sabe hacer una cosa y es quejarse, pero además de la peor manera posible". "Esta mañana el señor Herrero no sólo se ha quejado, sino que además lo ha hecho sin ninguna razón, incurriendo en mentiras, en sobreactuaciones y con un afán que roza lo enfermizo por intentar enfangar el desarrollo normal de nuestro Ayuntamiento y, por supuesto, la tarea de nuestro alcalde", ha reprochado.

Al hilo de este argumento, ha recordado que el derecho a la información se ejerce "con total libertad y con total normalidad" en el Ayuntamiento, palabras que le han servido para pedir "reflexión" a la oposición al entender que "después de ocho años de conocimiento exhaustivo de cómo funciona el ayuntamiento" deben saber que el número de técnicos y de profesionales que están en cada una de las Concejalías "es limitado".

"Y dentro de una normalidad democrática en el funcionamiento del Ayuntamiento debería también imperar de vez en cuando la mesura y, por supuesto, el respeto a los empleados públicos que para nosotros desde luego son lo más importante en el funcionamiento de esta institución", ha continuado.

Blanca Jiménez ha insistido en que la oposición "miente" en su denuncia de que el alcalde ha limitado el número de preguntas. "Eso no es así y se ha explicado en varias ocasiones. De hecho, el propio alcalde no sólo no les pone limitaciones, sino que además les ha animado a que pregunten lo que quieran. Este es un Gobierno transparente que respeta, como decimos, por encima de todo al personal y a los empleados públicos", ha precisado.

Para la portavoz y concejal 'popular' es que mientras en la Junta de Gobierno Local se han aprobado "varios temas de gran importancia para el desarrollo de la vida en la ciudad", la oposición estaba "como siempre, a otra cosa". "Miren, vienen días de recogimiento, vienen días de reflexión. Yo espero realmente que el señor Herrero los aproveche para preguntarse a sí mismo si con este estilo basado en la mentira, en la confrontación y en la falta de lealtad institucional se puede ofrecer de verdad una alternativa buena y realista para la ciudad", ha zanjado.