PP y Podemos insisten con el soterramiento en el primer debate en Valladolid, mientras Cs propone hacerlo por fases

El candidato 'naranja' y Del Olmo avanzan sus primeras propuestas, un distrito para atraer empresas de fuera y áreas de innovación Puente y Saravia reprochan a la Junta la falta de apoyo para el Parque Agroalimentario o el comercio

Los candidatos a la Alcaldía de Valladolid de PP, PSOE, Toma la Palabra, Podemos y Ciudadanos han participado este lunes en el primer debate electoral, en el que el proyecto ferroviario ha vuelto a ser el asunto que más diferencias ha generado y con ello la cabeza de lista 'popular', Pilar del Olmo, y el 'morado' Miguel Holguín han defendido la apuesta por el soterramiento, mientras el 'naranja' Martín Fernández Antolín ha desvelado que aboga por una ejecución por fases.

La Confederación Vallisoletana de Empresarios ha acogido este lunes el debate, al que han asistido los cabezas de lista de estas cinco formaciones, Óscar Puente (PSOE), Pilar del Olmo (PP), Manuel Saravia (VTLP), Miguel Holguín (Podemos) y Martín Fernández (Cs), y en el que ha estado presente entre el público el candidato de Vox a la Alcaldía, Javier García Bartolomé, que asegurado que no recibió invitación.

Tras un primer turno de cinco minutos sobre la posición general de cada candidato ante la política económica e industrial de la ciudad, la moderadora, la periodista de COPE Marta Bermejo ha introducido preguntas formuladas por el público asistente, que ha abarrotado el Salón de Actos de la CVE. La primera de ellas versaba sobre el soterramiento y en ella se han detenido especialmente todos los candidatos.

En términos generales, mientras los candidatos de PSOE y VTLP, actuales miembros del equipo de Gobierno, han defendido el convenio para la integración en superficie como un "buen proyecto", Del Olmo y Holguín han defendido que lo mejor para la ciudad sería un soterramiento. De hecho, la candidata del PP ha aseverado que es su propuesta "más importante" en el programa.

La también consejera de la Junta de Castilla y León ha recalcado que este proyecto revitalizaría Valladolid y le daría una fisionomía de "ciudad del Siglo XXI", al tiempo que ha defendido que con ello se podría enjugar la "brecha" que considera que existe a causa de las vías entre un lado y otro de la ciudad. Pero ha aseverado que "lo primero es tener voluntad" y ha defendido que es posible financiar el proyecto, ya que en otras ciudades como "Murcia, Vitoria o Gijón" sí que es posible.

El actual alcalde y candidato del PSOE ha rebatido que en Murcia "es muy distinto" porque según sus datos costaría sólo 250 millones soterrar y sería con "túnel trinchera", algo que como ha añadido Manuel Saravia en Valladolid no se puede hacer. También ha apuntado el dato de que el Tribunal de Cuentas en un informe situó el coste total del soterramiento en Valladolid en "1.505 millones de euros" que "si los hubiera, se haría".

Sin embargo, Puente, Del Olmo y Saravia han entrado en una discusión sobre las cifras y las fuentes en la que han planteado diferencias hasta el punto de que la candidata del PP, al igual que ha señalado el de Cs, ha reclamado un nuevo estudio de costes del gran proyecto ferroviario.

A este respecto, Fernández Antolín ha reclamado "pensarlo entre todos" y no solo hablar de urbanismo, sino de "las personas de Delicias, Pajarillos o Los Santos-Pilarica". Pero dentro de ese debate de ciudad ha avanzado que la posición del programa del partido sobre el proyecto ferroviario es abordar un soterramiento "por fases".

Paralelamente, los candidatos de VTLP y Podemos han polemizado sobre la presencia de soterramientos o no en otras ciudades. De hecho, Saravia ha puesto el ejemplo de la holandesa Utrecht, con una nueva estación "sobre las vías" que se destaca como modelo en congresos de arquitectura.

El actual concejal de Urbanismo ha respondido a Pilar del Olmo que los barrios con menores rentas de la ciudad están en la zona norte de la ciudad y se encuentran al mismo lado de las vías que el centro, por lo que ha considerado "falaz" atribuir a esta infraestructura la diferencia de prosperidad.

Holguín ha preferido fijarse en ciudades más cercanas que sí que tendrán soterramiento y ha incidido en que Valladolid "no puede ser menos", si bien posteriormente al hablar de la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora sí que ha puesto como ejemplo a capitales europeas.

El candidato de Podemos ha reclamado, por su parte, una consulta ciudadana, al tiempo que ha considerado que el convenio de integración, al que se ha referido como "Plan Puente" no es la mejor opción, sino que lo sería aquella que "no divida la ciudad". Además, ha afeado que un "alcalde de un partido de izquierdas" haya sido "paternalista" y no haya permitido que la ciudadanía se pronuncie, a lo que el regidor ha respondido que un "plebiscito" sería "una temeridad", porque podría llevar a los ciudadanos a elegir un proyecto sin financiación.

ALTERNATIVAS A LA AUTOMOCIÓN

En materia industrial, se ha propuesto a los candidatos que busquen posibles alternativas en la ciudad a la automoción, a lo que la candidata del PP ha defendido que este área seguirá siendo importante pues Renault garantizará su futuro con un nuevo Plan Industrial, si bien también ha apostado por la digitalización y por crear Distritos de Innovación en edificios en desuso de Arco de Ladrillo o el Polígono de Argales.

Similar a ello es el planteamiento de VTLP de buscar espacios sin uso para ofrecer suelos a empresas que generen "empleo social".

Otra apuesta novedosa ha sido la de Ciudadanos, con un denominado 'Distrito ANTA' que buscaría atraer a empresas de Madrid que se puedan instalar en la ciudad. Fernández Antolín, por otra parte, se ha mostrado a favor del proyecto que han tratado de sacar adelante este mandato Puente y Saravia del Parque Agroalimentario, mientras que estos dos candidatos han lamentado la falta de "complicidad" de otras administraciones, entre ellas la Junta y, como ha señalado Saravia "la consejera", en este caso la de Agricultura y Ganadería.

Miguel Holguín ha optado por dar más posibilidades de futuro al turismo y a explotar Valladolid como "cuna del castellano".

Otro asunto que ha centrado parte del debate ha sido el apoyo al comercio y la incidencia que puede tener en ello el cierre del tráfico al centro. Sobre esta materia y aunque no han hablado expresamente de cortar determinadas zonas a la circulación, los representantes de PSOE, VTLP y Podemos se han mostrado favorables a restricciones permanentes, al menos de velocidad, porque la normativa estatal posiblemente obligue a ello en 2023. De hecho Puente ha subrayado que ningún partido puede proponer otra medida más efectiva ante la elevada contaminación que el actual Plan de Acción.

En este caso, mientras Del Olmo se ha posicionado en contra de las "prohibiciones" y ha apostado por reunirse con "todos los sectores", Fernández Antolín a puesto el foco en contar con un sistema más preciso de medición de la contaminación para "saber seguro si hay que cerrar el centro", ya que esta decisión puede perjudicar al comercio.

Otra propuesta novedosa de partidos que todavía no han presentado oficialmente su programa, como el PP, ha sido la de estudiar el coste que podría tener recuperar vuelos a destinos europeos desde el aeropuerto de Villanubla.

EL CANDIDATO DE VOX, ENTRE EL PÚBLICO

El cabeza de lista de Vox, Javier García Bartolomé, ha asistido como público al debate y, en un momento en el que se ha leído una pregunta sobre su ausencia, la organización ha explicado que había declinado la invitación, si bien él mismo ha tomado la palabra para explicar que no había recibido ninguna.

La CVE ha precisado que el debate se organizó a finales de marzo cuando todavía la formación de extrema derecha no tenía candidato a la Alcaldía, al igual que tampoco contaban con lista definida Ciudadanos ni Podemos.