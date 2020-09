PP preguntará en el Congreso por qué el Gobierno no estudia la opción de una variante de la A-62 en Arroyo (Valladolid)

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados por Valladolid del Partido Popular en el Congreso presentarán una serie de preguntas escritas dirigidas al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, relativas al proyecto del trazado de la A-62 con un tercer carril a su paso por el municipio de Arroyo de la Encomienda, para el que defienden que al menos se estudie la opción de ejecutar una variante.

Los parlamentarios Eduardo Carazo y José Ángel Alonso, acompañados por el senador por Valladolid Alberto Plaza y junto a los concejales del PP en Arroyo de la Encomienda José Antonio Otero Parra y Rubén González, han explicado estas acciones junto al actual trazado de la A-62 en la localidad de La Flecha, perteneciente al municipio de Arroyo.

Los diputados nacionales del PP por la provincia de Valladolid registrarán "de manera inmediata" una serie de preguntas por escrito en las que cuestionan "por qué, más de un año después de su presentación, el Gobierno no ha contestado a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Arroyo" sobre el trazado del desdoblamiento de la A-62 con un tercer carril a su paso por el municipio, dentro del proyecto más amplio que abarca el tramo entre Cigales y Simancas (Valladolid).

Según los 'populares', el proyecto que plantea el Ministerio es la ampliación del trazado con un carril más en cada sentido y la modificación de los enlaces con un diseño que, según el concejal José Antonio Otero, va a "fastidiar a los ciudadanos de Arroyo", ya que se eliminaría el acceso desde la flecha al enlace situado junto al barrio vallisoletano de Parquesol y se crearía una glorieta en el enlace con la VA-30 que "creará un tapón de tráfico".

Por ello, los diputados del PP dan traslado al Gobierno de España de la moción aprobada el pasado día 2 en el Ayuntamiento de Arroyo con unanimidad de todos los grupos municipales --IPAE, Ciudadanos, Vox, PP, PSOE y Vecinos por Arroyo-- y preguntarán también "por qué motivo no se ha realizado un estudio de viabilidad" del proyecto y también reclaman que se estudie la posibilidad de ejecutar una nueva variante por la zona norte del término municipal.

Esta opción, a juicio de Carazo y Otero, puede ser "incluso más ventajosa económicamente" que el actual planteamiento, ya que llevaría esta importante autovía más allá de los núcleos urbanos del municipio.

"Vamos a pedir a Ábalos que dé la cara y que dé la cara ante los vecinos de Arroyo y diga cuáles son sus intenciones respecto a la A-62", ha aseverado Carazo, que ha recalcado que el PP quiere que "se haga" este proyecto de mejora de la A-62, pero quieren "que se haga bien", dando el mejor servicio a los ciudadanos.

Carazo también ha reclamado al Gobierno de España que, "escuche a los ayuntamientos", tanto al de Arroyo, como al de Simancas también afectado por el proyecto de desdoblamiento de esta autovía, como a todos los de España, después de "la derrota parlamentaria" que sufrió ayer en el Congreso con el rechazo al Real Decreto por el cual querían "expropiar y expoliar" los remanentes de las administraciones locales.

José Antonio Otero Parra ha recordado que el Ayuntamiento de Arroyo lleva "luchando" desde hace años, incluso cuando todavía estaba el Partido Popular en el Gobierno de España, para que cuando llegara este proyecto "llegara bien" y siempre han pensado que "la mejor alternativa en lo social, económico y medioambiental" sería la variante, algo que cuanto menos se debería haber estudiado.

Según los estudios que afirma Otero que el PP ha realizado, la variante no sería más costosa económicamente que la opción del desdoblamiento.

Con este planteamiento, recuerda, se van a "fastidiar" tanto las entradas como las salidas, tanto en la parte de Parquesol como en la zona de La Vega, donde los vehículos pesados tendrían que entrar "hasta la glorieta" que se va a crear.

Como ha explicado Eduardo Carazo, el Gobierno de España tendría que responder por escrito las preguntas en un plazo de un mes "o como mucho dos meses, si piden prórrogas" aunque ha reconocido que en ocasiones esas contestaciones son "un tanto elusivas". Y en el caso de que no respondan en el plazo se llevaría la pregunta oral a la Comisión parlamentaria correspondiente.

EL CASO DE SIMANCAS

Por otro lado, el senador 'popular' y también alcalde de Simancas, Alberto Plaza, ha explicado que su Ayuntamiento también reivindica desde hace años por su parte una mejora del proyecto de la A-62 a su paso por este municipio, aunque ellos no optan por una variante sino por un soterramiento al paso por el principal núcleo urbano.

"No obstante, la respuesta por parte del Ministerio tampoco es clara y concisa", ha advertido Plaza, que ha apuntado que al Ayuntamiento le preocupa "no solo el cumplimiento o no del proyecto" sino también que en los Presupuestos Generales del Estado aparezcan "siquiera" las partidas iniciales para el proyecto.

Plaza, que ha subrayado que este viernes estaba presente en esta convocatoria como senador, ha reclamado también que el Ministerio escuche a los Ayuntamientos de Arroyo y Simancas con sus distintas condiciones.