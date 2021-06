PP propone que Por Ávila presida la comisión de las residencias y el PSOE le acusa de enredar y retrasarla

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha propuesto al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, para presidir la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de personas mayores en la pandemia del coronavirus que pidió la oposición, lo que ha motivado su retraso al tener que pedir un informe a los servicios jurídicos, y ha supuesto las críticas del PSOE, que ha acusado a los 'populares' de "enredar" para dilatar y retrasar la constitución de esta comisión.

El anuncio de la propuesta se ha producido en el marco de la reunión de la Mesa de las Cortes, que ha abordado la composición, organización y funcionamiento de la comisión.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha justificado esta propuesta en que el procurador de Por Ávila reúne los requisitos de objetividad y rigor adecuados para llevar la comisión "alejada de la tentación" de que alguien pueda hacer un uso "torticero" de sus objetivos como "lanzadera" contra la Junta, algo que con la designación de Pascual quedarían "disipadas" si se acepta por todos y espera que no genere "ninguna controversia".

De la Hoz entiende que como el Grupo Mixto --que conforman Podemos, UPL, Vox y Por Ávila-- ya tiene representación en dos comisiones a través de Podemos y en otra mediante UPL, sería lógico que en la de las residencias lo esté a través de Vox o de Por Ávila, algo que también ha fundamentado en los principios democráticos del Grupo Mixto, pero ha matizado que si decide que sea a través de Vox su propuesta decaería.

En cuanto a la posibilidad de que la propuesta sea un acercamiento a Por Ávila para recuperar la mayoría parlamentaria de PP y Cs, el portavoz 'popular' ha reiterado que lo que se busca es evitar que la comisión esté "manipulada" o lo estuviera en sus fines y para ello consideran que Pedro Pascual es la persona "idónea" para despejar cualquier duda a este respecto, por su trabajo "seguro, serio y objetivo", sin "deslizarse" a los intereses del PSOE o los que en su caso pudiera tener el PP, "que no es otro que conocer razones de todo tipo que han llevado a un exceso de mortalidad durante el COVID, especialmente en la primera ola".

Sin embargo, este retraso que supondrá que hasta el mes de septiembre u octubre no se constituya la comisión ha provocado las críticas de la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, quien ha acusado al PP de un día tras otro y de forma "descarada" de intentar retrasar y posponer los trabajos de la comisión, que "sólo pretende saber lo que pasó para que jamás vuelva a pasar".

"NUEVO ENREDO"

En este contexto, ha calificado de "espeluznante e inaudito" cómo el PP "cada día inventa un enredo nuevo para retrasar" y ha criticado que las normas que funcionaban hasta ahora al votar en función de la proporcionalidad no sirva ahora cuando sí lo ha hecho en el resto de comisiones. "La pérdida de la mayoría del PP y sus conversos de Cs hace que hoy no valga, para retrasar y enredar", ha agregado.

Barcones ha aseverado que la pérdida de la mayoría absoluta ha "sentado fatal" al PP, que "ya no sabe qué inventar para retrasar la puesta en marcha de esta comisión" y ha aclarado que "más tarde o más temprano" se sabrá lo que ocurrió y las medidas a tomar para que no se repita.

La procuradora socialista ha advertido de que no van a "caer en las trampas del PP y del señor de la Hoz para desviar la cuestión" y ha insistido en que lo que se abordaba hoy eran la composición, organización y reglas de la comisión y se replicaba el mismo sistema que con las anteriores, por lo que ha cuestionado qué "problema" hay para no hacerlo y ha apuntado que el PP no se planteó esta cuestión cuando tenía mayoría con sus "conversos" porque "daban por hecho" que iban a presidir la comisión ellos, pero ahora "surgen los problemas".

Virginia Barcones ha censurado la "forma torticera" de seguir dilatando la constitución de la comisión, que podría haberlo estado esta semana y reunirse para elegir presidente, pero "estas son las trampas de siempre del PP".

La comisión se creó el 8 de junio tras la petición de la mayor parte de la oposición el pasado 29 de abril --firmaron 40 procuradores del Grupo Socialista, de la mayor parte del Mixto --faltó la rúbrica de VOX que la apoya-- y la procuradora no adscrita María Montero--.

La misma salió adelante --después de que la misma se votara en diciembre y fuera rechazada entonces-- tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte de PP y Ciudadanos a raíz de la fallida moción de censura, cuando una diputada de los naranjas pasó a la condición de procuradora no adscrita.

El pasado 1 de junio los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos confirmaron que no se opondrían a la creación de esta comisión de investigación pero, antes de que expirase el plazo para pronunciarse en contra de la petición de la oposición, solicitaron la creación de otra comisión de investigación "más ambiciosa" que pretenden integrar en esta.

Precisamente en cuanto a la posibilidad de que la propuesta del PP pudiera ir dirigida a acercarse a Por Ávila para recuperar la mayoría que perdieron por la salida de Cs de la procuradora María Montero, Barcones ha señalado que "es evidente que las intenciones del PP ni han sido ni son buenas" y considera que las cosas serían fáciles con el planteamiento que se ha hecho, que considera recoge el "sentir general" de saber lo que pasó en las residencias de mayores durante la pandemia para que no se vuelva a repetir, sin espíritu de "crítica ácida" sino para mejorar el sistema.

Frente a ello, ha reiterado que las intenciones del PP no han sido buenas y su vocación ha sido desde el primer día "poner palos en las ruedas, obstaculizar, enfangar todo" e inventarse otra comisión y ha augurado que "se inventarán algo más por el camino con el objeto de intentar dilatar en el tiempo" la puesta en marcha de este órgano.