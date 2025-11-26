PP rechaza crear los premios Nevenka Fernández

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular se ha unido al Grupo Parlamentario Vox y a los dos procuradores no adscritos en el rechazo de la propuesta del Grupo Socialista para crear los 'galardones Nevenka Fernández' como símbolo de resiliencia y de lucha contra la violencia de género --Nevenka Fernández fue la primera mujer que logró obtener en España una sentencia por acoso sexual por parte de un político, Ismael Álvarez, cuando era alcalde de Ponferrada por el Partido Popular--.

A través de una enmienda a la PNL del PSOE que no ha sido aceptada, los 'populares' han apostado por unos premios para reconocer a personas, entidades o medios de comunicación que contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la lucha en la defensa y promoción de la igualdad de género real y contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluida la explotación sexual.

"Ustedes no aceptan el punto de crear unos premios anuales con el nombre de Nevenka Fernández entiendo que por el nombre de Nevenka Fernández", ha lamentado la procuradora proponente, la socialista Nuria Rubio, para añadir: "Lo que les molesta es reconocer una vez más a una víctima y volver a dejarla de forma invisible".

Nuria Rubio ha advertido a los 'populares' de que con su votación en contra de la PNL del Grupo Socialista "quedan retratados una vez más" y ha aclarado que los premios que han planteado hoy ya están recogidos en el proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León en tramitación, ahí con carácter anual.

Dicho esto, Rubio ha mantenido la mano tendida del PSOE y ha parafraseado al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero para afirmar que el feminismo hace dignos a los hombres y libres a las mujeres.

PP RECHAZA INSTRUMENTALIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su su parte, la procuradora del PP Inmaculada Ranedo ha rechazado "cualquier intento de instrumentalizar la violencia de género" y ha reafirmado el "compromiso irrenunciable, total y absoluto" de su partido y de la Junta de Castilla y León con la erradicación de la violencia de género a la que se ha referido como "un problema de Estado que requiere una responsabilidad política inapelable".

Ranedo ha negado el "mantra" de la izquierda de que en Castilla y León se han producido retrocesos en la lucha contra la violencia de género y ha cargado contra las políticas en materia de igualdad del Gobierno de España, al que ha acusado de haber creado "inseguridad jurídica" y de haber generado "un marco legal confuso e ineficaz que ha ido en contra de las mujeres".

En el caso del Grupo Vox, que también ha votado en contra de la PNL del PSOE, la procuradora Susana Suárez Villagrá ha negado que su partido sea negacionista y ha asegurado que "jamás" han negado que exista una violencia hacia la mujer. "Los negacionistas son ustedes --los partidos de izquierdas-- que niegan la violencia que sufren las mujeres por culpa de sus políticas. Son un peligro para las mujeres porque las han dejado desprotegidas a merced de sus abogados", ha zanjado tras lo que ha tachado de "ocurrencia" la creación de los premios.

"Hace falta más sentido común y menos fanatismo ideológico, más ayudas a las mujeres y menos negocio", ha concluido.

Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya! la procuradora leonesista, Alicia Gallego, ha destacado la importancia de que se pueda aprobar en el actual mandato la Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, en fase de tramitación y a la que UPL ha presentado cerca de 40 enmiendas.

También ha dado el visto bueno a la creación de los galardones Nevenka Fernández en reconocimiento a "una mujer valiente" a la que su propio partido no fue capaz de apoyar "ante una situación de violencia, de acoso, de invisibilización total".

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha llamado "hipócrita" al Partido Popular por afirmar que lucha contra la violencia machista para pactar después "con aquellos que la niegan".

Asimismo, ha apoyado la creación de unos galardones Nevenka Fernández que, según ha apuntado, se podrían entregar a Charo Velasco, la concejal socialista que apoyó a Fernández en su denuncia, y ha tirado de ironía para zanjar que no se podría premiar a Óscar López, que dio el visto bueno a una moción de censura contra el PP en Ponferrada apoyada en Ismael Álvarez.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha reivindicado la figura de Charo Velasco, y ha retado por otro lado a la Junta y al Grupo Popular a sacar adelante en lo queda de legislatura una nueva ley de violencia de género que vaya más allá de la actual.