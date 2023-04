PP rechaza la propuesta de Vox de consultar la ilegalización de partidos que atentan contra la unidad de España

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles la propuesta del Grupo Parlamentario Vox, su socio de Gobierno en Castilla y León, de instar al Gobierno de la nación a que, conforme al artículo 92 de la Constitución, se consulte a los españoles sobre la legalización "de los partidos políticos que atentan contra la unidad y la integridad de la nación española y que pretenden la destrucción de la soberanía nacional".

El procurador 'popular' Ramiro Ruiz Medrano ha apelado a la posición del Partido Popular sobre los "referéndum de parte" para rechazar la propuesta de Vox sobre la consulta a los españoles y ha recordado que todos los españoles tendrán la oportunidad de manifestar su opinión al respecto cuando se convoquen las elecciones generales.

Ruiz Medrano ha reivindicado a las víctimas del terrorismo como "un ejemplo de dignidad vitales en el papel de fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho" y ha recordado que han pedido siempre a la sociedad española que permanezca unida frente al terror, una unidad que, según ha lamentado, "desafortunadamente los responsables de algunos partidos políticos han dejado de lado, según sus intereses de gobierno o la búsqueda de coaliciones electorales impensables en otros momentos de la historia de nuestra democracia".

Dicho esto, ha anunciado el voto a favor del PP a los otros tres puntos de la propuesta de resolución de Vox que ha pedido instar al Gobierno a que la legislación penal española reconozca los crímenes terroristas como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables e instar a la Junta a continuar trabajando en el reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo.

Por su parte, y tras aceptar "sin ningún inconveniente" la votación por separado de los cuatro puntos de la PNL del Grupo Vox --dos sólo han sido rechazados por PSOE y UP--, el proponente, el también vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reiterado que su partido no va a dejar abandonadas a las víctimas de ETA, con una referencia expresa a las familias y a los seres queridos de las víctimas que "discrepan de muchos de ustedes", ha aclarado a otros grupos.

García-Gallardo ha criticado la "amnesia colectiva" de los socialistas "fruto de su sentimiento de culpabilidad por haber incorporado a Bildu, a los herederos de ETA, a la dirección del Estado" y ha advertido de que los de Santiago Abascal no van a "blanquear" al PSOE "por el precio que está pagando para estar en el poder gracias a los votos de los herederos de ETA" ni por los acercamiento de presos de ETA "ya consumados" o por "beneficios penitenciarios injustificados".

En el caso del Grupo Socialista, su viceportavoz, Patricia Gómez Urbán, ha reducido su intervención al mínimo para pedir a Vox que deje de utilizar a las víctimas del terrorismo. "Por respeto al pueblo vasco, por respeto a España, por respeto a los españoles y a las españolas, lo único que voy a hacer es repetirles lo que reiteradamente les ha dicho la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo. Dejen a las víctimas del terrorismo en paz. Basta ya", ha sentenciado.

"No todo vale, lo que usted ha dicho es una infamia pero, la verdad, ya no nos sorprende", ha respondido por otro lado García-Gallardo al procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, quien ha apuntado a la posibilidad de que Vox quiera que ETA volviera a existir para "arañar un puñado de votos", una "conducta repugnante" y de "escasa talla moral", a juicio del vicepresidente.

"Lo que están haciendo ustedes hoy aquí es la antítesis de proteger y de honrar la memoria de las víctimas. Es utilizarlas de la forma más lamentable, más penosa, más execrable y más vil. Es muy lamentable que en pleno siglo XXI, cuando hemos conseguido derrotar al terrorismo, ustedes lo quieran resucitar única y exclusivamente para intentar dañar un puñado de votos. ¡Vergüenza, señor Gallardo!", ha exclamado Pablo Fernández que se ha negado a retirar una afirmación que el portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, ha tildado de una "apología del terrorismo".

"Creo que he sido escrupulosamente respetuoso con todas y cada una de las palabras que he expresado en mi intervención. Con lo cual no retiro nada porque creo que no tengo nada que retirar ni he podido ofender absolutamente a nadie con mi alocución", ha respondido.

En el caso del procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado una "propuesta absolutamente absurda" que Vox tras introducir "a última hora" la consulta de ilegalización y ha considerado de "vergüenza" lo que hacen los de Santiago Abascal con las victimas del terrorismo para "enfrentar a la sociedad española y hacer campaña electoral". Igea ha recordado que la democracia es un modelo de convivencia y ha aclarado que convivir no es barrer de la faz de la tierra al adversario y sí "tolerar a las minorías" y permitir que todas se expresen dentro de lo que marcan las leyes.

En el mismo sentido se ha pronunciado la procuradora de Soria ¡ya! Leila Vanessa García-Macarrón, para quien la propuesta de consulta a los españoles para la ilegalización de partidos es "un teatrillo en las Cortes de cara a la prensa" y un juego en el que, según ha aclarado, su formación no va a entrar.

La soriana ha reprochado a Vox que proponga en las Cortes "temas de ámbito nacional" y ha recordado que tiene 50 diputados en el Congreso para debatir allí sobre este asunto, a lo que García-Gallardo ha respondido que los partidos provinciales proponen en muchas ocasiones "cuestiones particularísimas" que, en su opinión, no deben ser objeto de debate en las Cortes de Castilla y León.

En su primer turno de palabra para presentar la PNL, García-Gallardo ha recordado que este asunto recae sobre las competencias que de la Vicepresidencia de la Junta y ha insistido en que, "por supuesto, es un tema del máximo interés para la comunidad de Castilla y León" y "por muchos motivos", entre ellos porque "ETA no ha pedido perdón" ni colabora con la justicia.