PP regresa a la Comisión de las gastronetas de Burgos y pide un informe por si hay que repetir reuniones ya celebradas

BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, , Andrea Ballesteros, ha asegurado este jueves que los miembros del Grupo Popular van a regresar "a la comisión de investigación" sobre el caso de las gastronetas y las presuntas irregularidades ocurridas en torno a la ocupación de suelo en las pasadas fiestas de San Pedro y San Pablo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta Local de Gobierno, Ballesteros ha explicado que un informe de Secretaría General les "obliga" a regresar a dicha comisión que los cuatro representantes del PP abandonaron hace mes y medio al considerar que era "impacrial" y no servía realmente para aclarar ninguna irregularidad, sino que más bien buscaba "socavar la acción de Gobierno".

Al respecto, Ballesteros ha recordado que la presidenta de la Comisión, Yolanda Barriuso, del PP, fue quien solicitó el informe que ahora ha emitido la Secretaría General para aclarar la situación sobre la obligatoriedad o no de acudir a dicha comisión ya que "en el pasado ha ocurrido, hay una situación muy similar de no asistencia a las comisiones", y los ediles populares entendían "que se podía no acudir".

Por ello, Andrea Ballesteros ha apuntado que el PP "va a volver" a las comisiones de investigación porque "ahora" es cuando han conocido el informe; aun así, entiende que se trata de "una comisión completamente parcial, prospectiva y sesgada".

Asimismo, la portavoz municipal ha explicado que el Grupo Popular aseguró que se mantendría fuera de la Comisión hasta "esclarecer la obligatoriedad", situación que ha "ocurrido ahora" y se conoció este miércoles.

Aun así, Andrea Ballesteros ha anunciado que el PP ha pedido "otro informe para mayor seguridad jurídica" centrado en "dos aspectos muy concretos" como son saber si hay que repetir las anteriores reuniones de la Comisión que se han celebrado sin la asistencia de los concejales populares y sobre la obligatoriedad de los comparecientes de acudir dichas reuniones.

Ballesteros ha argumentado que hasta ahora "no se ha esclarecido" si tenían que acudir o no" y ha recordado que "hasta este momento" se desconocía la situación porque en otras comisiones de investigación "no ha sido obligatorio estar", como en el caso de Prepay.

"Volveremos a la comisión de investigación porque ahora es cuando existe ese informe que dice que tenemos que acudir, no antes, y de hecho lo dejamos por escrito", ha subrayado Ballesteros, quien ha "dejado claro que no ha habido insumisión" por parte de los concejales del PP yq que "no había seguridad jurídica de que fuera obligatorio".

Sobre la propuesta de sanción que piden PP y Vox, les ha retado a que presenten una denuncia si lo estiman oportuno.