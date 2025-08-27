El PP de Segovia teme consignas del Gobierno para no liberar o bonificar el peaje de las autopistas a Madrid

SEGOVIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los diputados 'populares' por Segovia, Pablo Pérez Coronado y María Cuesta, han expresado su preocupación sobre el estudio relativo al tratamiento del peaje en las autopistas entre Segovia y Madrid, que podría publicarse con una orientación negativa respecto a la bonificación o liberación del pago del mismo a partir de 2029, según parece voluntad del actual Gobierno central socialista.

Según Pérez Coronado, el estudio "que fue contratado por un importe cercano a los 900.000 euros" debía haber publicado un primer avance "el 16 de agosto", y por el momento no ha sido registrado en el Ministerio de Transportes.

Ante ese silencio, retraso o incumplimiento de fechas, los diputados segovianos temen que la orientación del estudio esté dirigida hacia aconsejar que no se avance en la solución de implementar bonificaciones o liberar el peaje de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que entrarán en un nuevo plazo de explotación a partir de 2029, cuando las nuevas medidas han de ser aplicadas y para lo que se ha solicitado desde el ministerio este estudio.

Según Pablo Pérez, la lectura del documento de licitación del estudio "ya expresa gran cantidad de condicionamientos" para la liberación o bonificación de los peajes, lo que sugiere "posibles instrucciones" lanzadas desde el ministerio a los técnicos encargados de desarrollar este estudio.

Según estos condicionantes de la licitación, se ve una intención pesimista sobre el futuro de las tasas de peaje y, aunque Pérez Coronado no quiere adelantarse a la publicación del estudio - del avance del mismo, que podría salir a lo largo de septiembre -, tales condicionantes indican que "se está prejuzgando la liberación del peaje" por parte de los responsables ministeriales, antes de conocer la opinión técnica.

Para los políticos 'populares', hay una estrategia de "abandono de Segovia y los segovianos" por parte del ministro Óscar Puente, donde a la aparente falta de voluntad de resolver el problema del alto precio del peaje a Madrid--un viaje en horario convencional cuesta ahora más de 20 euros, ida y vuelta--, se unen las acciones ejecutadas desde el ministerio para reducir los servicios de trenes de alta velocidad que pasan por Segovia, y los horarios de éstos en sus viajes hacia Galicia o en los servicios ferroviarios hacia Santander.

La diputada María Cuesta ha expuesto las peticiones que desde el Grupo del PP han presentado en el Congreso para que el ministro Puente "rectifique de inmediato las paradas del AVE Madrid-Galicia y los nuevos servicios a Santander". También ha pedido que "se recuperen los horarios que han sido eliminados y se refuercen los trenes AVANT".

Para Cuesta, la movilidad "no es un lujo, sino un derecho", por lo que Segovia "no está pidiendo privilegios, sino igualdad".

Para los diputados, estas dificultades en el transporte público ferroviario provocan perjuicios a trabajadores y estudiantes que han visto suprimidos horarios de trenes (14.40 y 17.30 de regreso a Segovia) que facilitaban la jornada a estos viajeros, además de desincentivar a las empresas por asentarse en Segovia a través de los futuros proyectos de parques industriales en el alfoz de la ciudad (Prado del Hoyo y La Costanilla).

Por último, sobre la solución que desde el Partido Popular solicitan respecto al peaje de las autopistas, Pérez Coronado ha descartado que las comunidades de Madrid y Castilla y León deban aportar fondos para ayudar a reducir el peaje, dado que son vías que "conectan comunidades distintas" y, al tratarse de vías estatales corresponde, el Estado debería afrontar este gasto.

Coronado ha puesto como ejemplo casos de reajuste de tarifas en autopistas de Cataluña o Andalucía, aunque ha reconocido que esas vías transcurren por una única comunidad autónoma. No obstante, Pérez Coronado se ha preguntado "por qué en Cataluña se puede eliminar el peaje, con fondos del Estado, y no se puede hacer en Castilla y León".