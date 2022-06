El PP de Valladolid anima a sus afiliados a sumarse a la Marcha contra la integración ferroviaria sin soterramiento

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, ha enviado una carta a los afiliados para animarles a que acompañen a los representantes de la formación en la marcha 'Contra el Muro' convocada por la Plataforma por el Soterramiento para este sábado, 25 de junio.

La marcha, contraria al proyecto de integración en superficie sin soterramiento que aprobó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad --formada por Adif, Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid-- en 2017, iniciará su recorrido en el Parque de las Norias a las 10.30 horas y finalizará en la plaza de Rafael Cano, en el barrio de La Pilarica.

Conrado Íscar explica en el comunicado dirigido a los afiliados las acciones que desarrolla el partido para "intentar evitar" la "decisión del alcalde de Valladolid --el socialista Óscar Puente-- más perjudicial para los intereses de la ciudad", ya que supone que no se lleve a cabo el soterramiento de las vías del tren.

"Renunciar al soterramiento, no sólo mantiene el muro, la incomunicación y el desequilibrio social de la ciudad, sino que la solución adoptada, como contemplamos de forma efectiva en el barrio de la Pilarica y en el nuevo túnel para vehículos de Andrómeda no solo no resuelve, sino que perpetua todos los problemas urbanísticos y sociales existentes", incide la carta.

Por ello, recalca que "esta no es la ciudad que queremos ni la que merecen las siguientes generaciones".

Así, el Partido Popular de Valladolid quiere "dejar patente" su apoyo al soterramiento, tal y como recuerda Íscar que el Grupo Municipal Popular ha manifestado en varios plenos municipales en los que ha pedido la paralización de las obras de pasos subterráneos e incluso ha acudido a los tribunales para intentar que se haga el soterramiento.

"Es el momento, hay dinero, lo único que falta es voluntad, por parte del equipo de Gobierno para hacerlo", ha enfatizado.