El PP de Valladolid propondrá en el Pleno que el Ayuntamiento tome más medidas ante las "ocupaciones ilegales"

Publicado 07/03/2019 13:08:05 CET

Presentará otras dos mociones sobre la libertad de elección de la Educación especial y el apoyo a la caza

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid reclamará en el Pleno del próximo martes, 12 de marzo, que el equipo de Gobierno tome más medidas para erradicar la "ocupación ilegal" que aseguran que se da en viviendas de zonas como 29 de octubre y Las Delicias y que incremente las acciones en materia de vivienda social.

Será una de las tres mociones que el PP presente en la próxima sesión plenaria municipal con propuestas, además, sobre la libertad de elección de la Educación especial y para que el Ayuntamiento muestre el apoyo a la caza. Además, se debatirán asuntos como el Plan Especial de Reforma Interior del entorno de Zambrana y Las Viudas-Aramburu y las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Los concejales del PP Antonio Martínez Bermejo y Carlos Fernández han asegurado que la "ocupación ilegal" de viviendas es un problema "insistente y reincidente" en zonas como 29 de octubre y algunas calles de Las Delicias --no precisamente en Las Viudas--, donde aseguran que existen "mafias" que "dan la patada a la puerta" de pisos vacíos y los realquilan a personas que "generalmente sí que tienen problemas para acceder a una vivienda".

Fernández ha recalcado que los 'ocupas' aprovechan los "huecos legales" que creen que se han creado como consecuencia de las políticas de los "gobiernos del cambio a peor" a los que ha acusado de ser "tolerantes" con estas actuaciones ilegales.

Martínez Bermejo ha recalcado que no van en contra de las personas desfavorecidas que no pueden tener una vivienda, sino de las "mafias" que se lucran de ello y también defender los derechos de la propiedad y la seguridad de las personas y los bienes inmuebles. "La ocupación no es un título legal y el 'ocupa' no puede gozar de la protección de las administraciones", ha aseverado Carlos Fernández.

Así, el Grupo Popular propone al Ayuntamiento de Valladolid que preste apoyo a los legítimos propietarios de viviendas que sean ocupadas, que incentive la construcción de viviendas de protección oficial e incremente en todo lo posible el número de viviendas públicas de alquiler social. Aunque Martínez Bermejo ha reconocido que el equipo de Gobierno "ha hecho cosas" en este ámbito, consideran que debería reforzarlo.

También proponen incentivar la vivienda social mediante bonificaciones del IBI o cualquier otro tipo de ayudas a los propietarios de viviendas vacías para que las oferten en alquiler así como a otros propietarios con viviendas en alquiler.

Asimismo, se propone mostrar el apoyo a que las próximas Cortes resultantes de las elecciones generales del 28 de abril se apruebe una proposición de Ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal similar a la que el Partido Popular había presentado el pasado 31 de enero pero que no se ha debatido por la disolución de las cámaras para las elecciones generales convocadas de forma anticipada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otra medida que, según los concejales del PP, debería intensificarse más es la protección y la prevención de estas ocupaciones, pues han considerado que por ahora la Policía Municipal se limita a notificar de este tipo de hechos a la Policía Nacional.

La moción hace referencia expresa a las ocupaciones de vivienda, no de otro tipo de edificios, pero en la rueda de prensa en la que han presentado las mociones los ediles del PP también han hablado del antiguo hotel Marqués de la Ensenada, que se encuentra ocupado ilegalmente desde hace nueve meses por los miembros del colectivo social 'La Molinera'.

EN 'LA MOLINERA' "NO HAN HECHO NADA"

"El Ayuntamiento no está haciendo nada en ningún caso y debería hacer cumplir la Ley", ha aseverado el portavoz 'popular' Martínez Bermejo, que ha recordado que hace unos meses preguntaron al equipo de Gobierno si se iban a tomar acciones ante las actuaciones que llevaban a cabo los miembros de 'La Molinera', como la organización de eventos o la instalación de placas solares.

Martínez Bermejo ha añadido que no han tenido respuesta y ha criticado que el Ayuntamiento permita que en este centro social ocupado se lleven a cabo obras sin permiso y por las que "cualquier otro ciudadano debe pedir licencia y pagar impuestos".

Además, el PP propondrá una moción para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la Junta y al de la nación a que garanticen el derecho de los padres de menores con discapacidad a elegir su escolarización en centros educativos especiales o centros ordinarios, pues Martínez Bermejo ha considerado que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha "puesto en riesgo la educación especial".

RESPALDO A LA CAZA

Por otro lado, llevan a la sesión de este martes otra propuesta para buscar el posicionamiento de la Corporación municipal ante la caza, con la propuesta de que el Ayuntamiento manifieste su adhesión a la Proposición de Ley presentada a las Cortes por PP, PSOE y Ciudadanos, pues consideran que se trata de una actividad que practican "miles de vallisoletanos" y que debe mantenerse en unos términos sostenibles y que garanticen en "control poblacional" de los animales.

También se plantea intensificar la colaboración con la Federación de Caza de Castilla y León y proceder a la ampliación tanto del periodo de explotación como la superficie cedida a su favor en al menos 22 hectáreas en la finca El Rebollar, coto de caza situado en el término municipal de la capital.

Por otro lado, Martínez Bermejo ha apuntado que el PP posiblemente se sume a una moción presentada por el Grupo Socialista y a la que ya se han adherido Sí Se Puede, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos para reclamar una normativa que regule los ferrocarriles históricos, si bien ha matizado que se debe determinar si la competencia de esta cuestión corresponde a la Junta, como considera el PSOE, o al Gobierno de la nación, como defienden los 'populares'.

También, además de asuntos que se debatirán en el pleno como el PERI de Zambrana, el proyecto "por ahora fallido" del Campus de la Justicia o la Comisión de Investigación sobre el soterramiento, plantearán un ruego al alcalde, Óscar Puente, para que retire sus "desafortunadas" palabras en las que comparaba esa operación ferroviaria con la actriz Angelina Jolie.