PP Valladolid reclamará al equipo de Gobierno que censure la gestión de Pedro Sánchez y revertir los carriles bici y bus

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentará en el Pleno de la Corporación que se celebra el próximo martes, 1 de febrero, dos mociones para tratar de que el equipo de Gobierno "censure" la gestión del Ejecutivo central de Pedro Sánchez, ya que considera que perjudica a la ciudad, y para revertir las obras de movilidad llevadas a cabo en verano de 2020 cuyo decreto ha sido anulado por sentencia judicial.

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, ha detallado este miércoles el contenido de sendas mociones antes de la celebración, a última hora de la mañana, de la Junta de Portavoces en la que se definirá el orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero de 2022.

En una de las mociones, el PP pretende que se apruebe una declaración del Ayuntamiento en la que se censure la acción del presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, "y su negativa repercusión en el progreso socio económico de esta ciudad".

Según Del Olmo, además de que el Gobierno de la nación "perjudica con su práctica política" los intereses de Valladolid, el equipo de Gobierno dirigido por el también socialista Óscar Puente, "lejos de reclamar porque se cumplan sus demandas" se dedica a "adquirir patrimonio para regalárselo a la Administración central", en referencia a la compra del inmueble del antiguo colegio El Salvador con la previsión de cederlo al Ministerio de Justicia y que pueda desarrollar allí el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia.

Del Olmo ha repasado cuestiones de la gestión del Gobierno de España que, en opinión de los 'populares', perjudican a Valladolid o promesas que no se han cumplido.

Así, ha aseverado que el Ejecutivo central no ha hecho "inversión en infraestructuras" en la provincia de Valladolid, con los casos de "la olvidada" autovía A-60, la A-11 --en este caso las obras ya están en marcha en los tramos entre Tudela de Duero y Peñafiel-- que según Del Olmo "va a paso de tortuga", el proyecto para mejorar el cruce de San Agustín en la capital al que no se ha destinado "ni un euro", el túnel de Adif en Andrómeda que acumula "años" de retraso, las obras de las vías de mercancías que va "muy lento" o la estación intermodal que "no se ha adjudicado todavía".

También ha señalado Del Olmo el proyecto de la línea de alta velocidad denominado la 'U' de Olmedo, que ha ironizado que "se ha quedado en un punto".

En cuanto a Seguridad ciudadana, ha asegurado que se prometió la unidad de guías caninos para Valladolid pero "quedó en nada", según afirma Del Olmo, y además ha añadido que en los últimos años se han reducido los efectivos de la Policía Nacional destinados a la protección de víctimas de violencia de género y aun no se han recuperado las cifras.

De vuelta a la Ciudad de la Justicia, ha recordado que el Gobierno "solo" ha presupuestado 100.000 euros para 2022 y Óscar Puente aseguró que el PSOE iba a plantear una enmienda en el Congreso de los Diputados para elevar la cantidad a 300.000 euros y "le hacen tan poco caso" que ni siquiera se llegó a presentar. Tampoco se aceptó la enmienda del PP que proponía elevar la partida a un millón de euros.

La edil del PP ha sumado a esa "política nefasta" de Sánchez para la ciudad, cuestiones de ámbito económico nacional como el incremento de la inflación, impulsado por la "escalada incesante de los precios de la luz", las subidas de impuestos a la matriculación y del precio de los combustibles que perjudica a la industria automovilística de la ciudad, o las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que han "perjudicado" a otro sector importante en la provincia como el agroalimentario.

Por otro lado, Del Olmo ha manifestado que "la única alegría" que ha tenido el país en los últimos dos años de pandemia ha sido la llegada de fondos europeos, "aunque tampoco se sabe muy bien los fondos que se han usado porque hay una opacidad preocupante en los datos de ejecución". En cualquier caso, ha apostillado que Óscar Puente y el equipo de Gobierno "no reclama estos fondos, ni para el soterramiento ni para nada".

ACTUACIONES DE MOVILIDAD ANULADAS JUDICIALMENTE

La otra moción del PP llega en relación a la sentencia, conocida la semana pasada, en la que el juzgado anula el decreto por el que se tramitaron las actuaciones en materia de movilidad llevadas a cabo en verano de 2020, con obras como la creación de carriles bici segregados en avenida de Gijón y paseo de Isabel la Católica, la señalización de carriles prioritarios para bus y taxi en una veintena de calles del centro o el cierre a la circulación de vehículo privado en Cánovas del Castillo y parte de Fray Luis de León.

El Partido Popular pide en su moción, en primer lugar, retrotraer las actuaciones, algo que según Pilar del Olmo no será excesivamente costoso, ya que supondría "despintar" los carriles bus y bici y eliminar los elementos que delimitan los carriles bici así como repintar la calzada para que circulen vehículos a motor.

La edil del PP ha insistido en afirmar que esas actuaciones han sido declaradas "ilegales" por el Juzgado, aunque ha precisado posteriormente que eso será así si la sentencia cobra firmeza, en el caso de que el Ayuntamiento no presente recurso, algo que inicialmente se afirmó que se iba a hacer.

Con ello, ha recalcado Del Olmo, el PP trata de "defender los derechos de los vallisoletanos".

"También solicitaremos que, de forma inmediata, se inicien los trabajos para la elaboración y posterior aprobación de la Ordenanza de Movilidad, dialogada con los vecinos y buscando el más amplio consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid", ha explicado Del Olmo.

Como ya han defendido en otras ocasiones, la moción incluye la reclamación al alcalde de que cese al gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, "como principal ideólogo del Plan de Movilidad de Valladolid y por la mala gestión de la mercantil", ha concluido la presidenta del PP del Ayuntamiento.