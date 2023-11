PP de Valladolid respaldará la protesta contra la amnistía del 18-N en Madrid

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado que este sábado acompañarán a más de un centenar de asociaciones ciudadanas que han convocado la protesta del 18-N "para seguir diciendo no a la amnistía, no a la autodeterminación y no a las desigualdades".

Según Íscar, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no quiere oír a la calle, ni a los jueces ni fiscales, inspectores de hacienda, médicos, guardia civil, abogados" y "solo quiere oír a los huidos de la justicia".

"Por todo esto desde el PP vamos a seguir defendiendo a millones de españoles frente a injusticia y la desigualdad, lo vamos a hacer en todos los foros de una forma pacífica y contundente", ha añadido el presidente de la institución provincial.

Íscar ha valorado esta mañana la concentración que organizó el Partido Popular para defender la igualdad de los españole y ha manifestado fue "un día histórico con más de 50.000 vallisoletanos que salieron a la calle para decir que España ni se rinde ni se vende".

"Los vallisoletanos dijeron sí a la igualdad, sí a la justicia, sí a la democracia y sí a la Constitución", ha asegurado Íscar, que ha destacado que ayer vieron a familias enteras "reclamando unas nuevas elecciones" y "ha sido un día que va a marcar nuestro futuro".