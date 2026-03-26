PP ve receptivos en la negociación a Vox, Soria Ya, Por Ávila y UPL y pide al PSOE que no se "autoexcluya"

1073288.1.260.149.20260326204108 El presidente del PP se Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con representantes de los grupos parlamentarios - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité negociador del PP de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado la "buena disposición" y receptividad mostrada por Vox, Soria ¡Ya!, Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés (UPL) tras la ronda de reuniones mantenidas en los dos últimos días con el fin de encauzar la legislatura tras las elecciones del 15 de marzo, al tiempo que ha pedido al PSOE que "no se autoexcluya" de los posibles acuerdos.

Fernández Carriedo ha explicado que las reuniones con las formaciones que integrarán el Grupo Mixto han sido "muy cordiales" y que todos ellos han manifestado su "voluntad de diálogo" y capacidad para buscar puntos de encuentro, un aspecto en el que ha garantizado que el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, liderará la formación de un gobierno que sea "para todos los ciudadanos".

En cuanto al encuentro con el PSOE, el representante del PP ha admitido que el acuerdo es "más complicado" debido a la actitud de "crispación" que, a su juicio, mantiene la formación socialista. "Pedimos al PSOE que no se autoexcluya de esos diálogos que queremos desarrollar en toda la legislatura", ha subrayado Fernández Carriedo, quien ha instado a los socialistas a abandonar los debates propios de la campaña electoral.

Según Fernández Carriedo, durante los encuentros, el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto sobre la mesa tres ejes prioritarios para el futuro de la Comunidad como son la financiación autonómica, un pacto por la sanidad y el compromiso con el Corredor Atlántico, unas cuestiones que, a su juicio, requieren de un "amplísimo consenso" en las Cortes de Castilla y León.

Respecto a la metodología de las negociaciones, Carriedo ha aclarado que el liderazgo lo ostenta Alfonso Fernández Mañueco y que los temas de la Comunidad se abordarán "desde Castilla y León". No obstante, ha considerado que debe verse con "naturalidad" la posible presencia de representantes nacionales si se tratan cuestiones "horizontales" o "transversales" que afecten al conjunto del país.