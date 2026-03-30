PP y Vox rechazan aplicar la jubilación parcial de Auvasa y la mantienen dentro de la negociación del convenio

El concejal Alberto Gutiérrez Alberca (en el centro) muestra una información en prensa sobre la reclamación de los trabajadores de Auvasa al anterior equipo de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Partido Popular y Vox han rechazado la propuesta de PSOE y Valladolid Toma la Palabra en nombre de los sindicatos representados en la empresa municipal de autobuses, Auvasa, para reclamar la aplicación "inmediata" de la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de esta entidad, por lo que mantienen este asunto incluido en la negociación del convenio colectivo.

La situación de los trabajadores de Auvasa se ha tratado en el pleno municipal correspondiente al mes de marzo de 2026, con mucha presencia de trabajadores de la empresa en las tribunas, si bien sólo representaban a los sindicatos UGT y CCOO, ya que los miembros de la sección sindical CSI-F no han podido entrar al Salón de Plenos al no estar registrado este sindicato en la nómina de asociaciones municipales habilitadas para intervenir en plenos, mientras que el CTA, organización mayoritaria y a la que pertenece el presidente del Comité de Empresa, Arturo Barrul, no ha acudido, si bien están en sintonía con la reclamación.

Dos representantes de UGT, Javier del Pozo; y CCOO, Miguel Ángel Casado, han intervenido antes del inicio del debate y han recalcado, como ha dicho el segundo de ellos, que la jubilación parcial es "un derecho ganado" por los trabajadores por lo que su no aplicación en Auvasa genera "indignación" en la plantilla y, como ha aseverado Del Pozo, "una clara discriminación" ante otros empleados del sector municipal como los de la entidad local Aquavall.

En palabras del concejal socialista, es de "justicia y sentido común" que todos los empleados de la empresa municipal de autobuses tengan "los mismos derechos que el resto de plantillas" y ha considerado una "excusa" propia de "la derecha y la ultraderecha" en el Ayuntamiento mantener la jubilación parcial como un asunto más que se debe abordar en el convenio, porque recuerda que desde 2025 es "una obligación" aplicarla y considera que la empresa tiene "las herramientas" para hacerlo ya, pues hay presupuesto para los contratos relevo con los que se sustituirá a los jubilados anticipadamente.

La concejal de VTLP Carmen Colino ha reprochado que la empresa "lleva meses tratando de convertir un problema de falta de voluntad política en un problema técnico", pero ha subrayado que "si se hace en la casa de al lado, y hay una partida económica para ello", la explicación es, a su juicio, que "en Auvasa no quieren hacerlo".

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha garantizado que "el marco de la negociación" para la jubilación parcial debe ser el del convenio colectivo, en el que "hay que respetar para llegar a un acuerdo", por lo que ha apostillado a los representantes socialistas que "saquen sus sucias manos" de Auvasa, algo que ha generado malestar en el concejal Luis Vélez.

En su primera intervención, Gutiérrez, al igual que ha hecho el concejal de Vox Víctor Martín, ha defendido que durante la etapa de PSOE y VTLP en el Gobierno municipal, el exgerente de Auvasa Álvaro Fernández Heredia "cercenó" la posibilidad de la jubilación parcial de 59 empleados de Auvasa e incluso "acudió a los tribunales" para evitarla.

Por ello, Alberto Gutiérrez ha preguntado a os grupos de la oposición si cuando estaban en el Ejecutivo municipal la jubilación parcial no era "un derecho ganado" y les ha preguntado "cuántas mociones" llevaron al Pleno.

Mientras tanto, Víctor Martín ha recordado que Auvasa lleva "12 años sin convenio colectivo" y ha afeado a PSOE y VTLP que se afanen ahora en hacer "un mal uso" del Consejo de Administración de Auvasa cuando en los ocho años que estuvieron en el gobierno no fueron capaces de acordar un nuevo convenio. Ahora, en cambio, Alberto Gutiérrez asegura que la negociación está "al 80 por ciento", algo que ha llevado a algunos de los trabajadores y sindicalistas presentas a manifestar sus dudas sobre ese dato.

PROPUESTAS PARA LA RONDILLA

En la sesión, por otro lado, VTLP proponía elaborar en un plazo de tres meses un proyecto de renaturalización y remodelación de la plaza Alberto Fernández, en el barrio de La Rondilla, en el que el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha explicado que su área trabaja, pero no se ha comprometido con los plazos.

Así, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de modificación de la propuesta para dejar el acuerdo en la aprobación de un proyecto de revitalización y humanización de la plaza según las líneas descritas en el plan de actuación integrado para este espacio con el que se concurrió a la convocatoria de las subvenciones EDIL, pero sin hacer menciones a plazos.

La portavoz de VTLP y el socialista Pedro Herrero han considerado que la enmienda presentada por el PP era en realidad una enmienda "de sustitución", algo que ha descartado el alcalde, Jesús Julio Carnero, porque "no modifica nada sustancial" de la propuesta de la formación de izquierdas, ya que se habla de realizar "el mismo proyecto" y la diferencia es que no se fijan plazos.

El acuerdo enmendado ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, los votos en contra del PSOE y VTLP.

En otra moción, el Grupo Municipal Socialista reclamaba una intervención integral en otro espacio de la Rondilla como el parque Ribera de Castilla, que consideran que se encuentra "abandonado" por el actual equipo de Gobierno y que ha sido rechazada por el equipo de Gobierno, sobre la base de que sí que se realizan actuaciones en dicha zona verde.

De hecho, el concejal de Medio Ambiente, el 'popular' Alejandro García Pellitero, ha avanzado que ya cuentan con un anteproyecto para la rehabilitación de la "escalinata real" situada en el parque. De este modo, la propuesta ha quedado rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

En este debate, la intervención del concejal de Vox Alberto Cuadrado, que ha asegurado que en el Grupo de VTLP "no saben hacer la 'O' con un canuto", al igual que otras palabras de su compañera de partido Irene Carvajal posteriormente sobre que "a veces es mejor quedarse callado que hablar y despejar dudas" --atribuida por la concejal a Mark Twain-- han motivado la protesta de la portavoz de la formación de izquierdas, que consideraba que han sido insultados, si bien el alcalde de la ciudad ha asegurado que no entendía esas palabras como tales.

En otros apartados del Pleno se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, que como ha detallado el concejal del PSOE Juan Carlos Hernández, ha llegado tras ser "devuelto dos veces" por la Intervención municipal. Y se ha aprobado este lunes con un incremento de las subvenciones a entidades por más de 7 millones de euros.