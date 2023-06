PP y Vox rechazan "por electoralistas" 94 propuestas del PSOE ante la ausencia de un Debate "por cobardía"

Hierro afirma que Vox derogará "todas las leyes ideológicas" y De la Hoz pide derogar "el sanchismo, la mentira, el engaño y la soberbia"



VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han rechazado este miércoles "por electoralistas" en un intento de "salvar al soldado Sánchez" las 94 propuestas de resolución planteadas por el Grupo Socialista a través de dos PNL que se han debatido en bloque y que han sido registradas por los de Luis Tudanca a modo de debate global ante la ausencia "en tiempo y forma" del Debate sobre Política General que, según mandata el Reglamento de las Cortes, se tendría que haber celebrado antes del 30 de junio.

"Mañueco debería haber dado la cara y rendir cuentas de sus nefastas políticas", ha reclamado en concreto la procuradora socialista Rosa Rubio que ha afirmado que Castilla y León no se merece un presidente "cobarde, opaco y sin empatía" al que ha acusado, además, de "esconderse detrás de las fechas" --el Debate se ha aplazado a septiembre ante la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio-- para "tapar sus malas cifras".

Rubio ha criticado la "nueva vuelta de tuerca" de PP y Vox en la "degradación política y democrática" que, a su juicio, se ha instaurado en las Cortes de Castilla y León, en este caso, con el incumplimiento del Reglamento de la Cámara si bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha insistido en que la fecha que figura en la norma es "indicativa" y "no prescriptiva".

"¡Ya pensábamos que lo habíamos visto todo en este Hemiciclo!", ha exclamado Rubio en alusión a los episodios de "faltas al respeto" a las mujeres, a los discapacitados y a los celíacos; a los "insultos" a los sindicatos, al protocolo fantasma antiaborto o a los últimos "intentos de coaccionar y de amenazar" al Partido Socialista para que retire la bandera que colgó ayer en las ventanas de sus despachos en las Cortes en defensa de las personas LGTBI.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, su secretario, David Hierro, ha tachado las 94 medidas de "acto electoral" y ha ironizado sobre que los socialistas "se han quedado cortos". "En Vox los actos electorales los llevamos a las calles, a las plazas, a los barrios, cerquita de los españoles, esas calles y esos barrios y esas plazas que ustedes no pueden pisar y evitan para tener que escuchar lo que los españoles les tienen que decir", ha explicado Hierro que ha comparado los "regates" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que los españoles le digan "que te vote Txapote" con los de Vinícius.

En este sentido, ha asegurado que si los españoles dan "suficiente confianza" en las elecciones del 23 de julio para que los de Santiago Abascal tengan responsabilidades de Gobierno derogarán "todas las leyes ideológicas" del Ejecutivo "socialcomunista". "Todas, no va a quedar ni una. Defenderemos la vida, apostaremos por nuestra soberanía energética, defenderemos nuestras fronteras y a nuestros productores, especialmente a los del medio rural, y reconstruiremos y las transformaremos, levantaremos todo lo que ustedes con tanta soberbia han destruido", ha sentenciado.

De igual modo se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que ha anunciado que si Alberto Nuñez Feijóo llega al Gobierno de la nación va a derogar "la mentira, el engaño y la soberbia" que el PP achaca al "sanchismo" y normas como la Ley Trans, la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Vivienda. "Vamos a derogar a su pesar y a pesar de sus amigos y colegas terroristas y separatistas, el sanchismo", ha sentenciado el 'popular'.

Dicho esto, ha tachado de "absoluta falta de respeto" a los ciudadanos y al papel que juegan los procuradores en las Cortes el uso del Parlamento "para replicar los argumentarios de batalla electoral" que ha achacado al PSOE. "¡Lo bien que hemos hecho en aplazar el Debate sobre el estado de la región porque es evidente que aquí nuestra bendita oposición no tenía ni tiene ningún interés en hablar, en debatir sobre el estado de nuestra región!", ha exclamado De la Hoz que ha explicado a los socialistas que para ser creíbles "lo primero que hay que ser es coherente".

"Siento bastante bochorno y vergüenza cuando ustedes se ríen de los problemas de los castellanos y leoneses", ha confesado Rosa Rubio en su segundo turno de palabra en el que ha acusado a David Hierro de "echar espuma por la boca", de "reírse" y de ir por las calles "recogiendo las hoces y los martillos y buscando comunistas" y a De la Hoz de haberse convertido en un "experto" en sus 25 años en las Cortes en "bostezar, comer e insultar".

"Ni nos van a echar de las calles, ni nos van a callar, ni nos van a parar", ha advertido Rosa Rubio que ha rechazado lecciones de PP y Vox a los que ha aclarado que el PSOE no ha gobernado con Bildu para recordar, a renglón seguido, que el 'popular' Javier Maroto, senador autonómico por Castilla y León alabó los pactos con Bildu cuando era alcalde de Vitoria cuando decía que es mejor pactar con Bildu "a que anden matando por las calles".

Por parte del Grupo Mixto, tanto el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, como el de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, han criticado la "degradación más vil y abyecta" del Parlamento de Castilla y León presididas por Carlos Pollán, de Vox, al que el primero se ha referido como "el cancerbero de las Cortes".

"No se puede sacar de donde no hay (...) la degradación de estas Cortes, yo creo que no puede tocar fondo, aunque con PP y Vox nunca se sabe", ha sentenciado el de la formación morada que ha afeado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que hablase por teléfono, mientras el "vice-nini" le decía algo desde su escaño. "Suba aquí si tiene usted coraje y debata conmigo", ha retado Fernández a Juan García-Gallardo para criticar a renglón seguido el "circo" de

Raúl de la Hoz "mirando para otro lado intentando hablar con alguien".

Y por parte del Grupo Parlamentario UPL Soria ¡Ya!, el leonesista Luis Mariano Santos ha hecho un llamamiento a los procuradores para "sentarse y empezar a pensar un poquitín" respecto a su papel en las Cortes y ha lamentado que se haya "hurtado" la posibilidad de debatir "sobre los problemas de León y de Castilla".