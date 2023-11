PP y Vox rechazan un PL de plazos máximos de atención sanitaria y cargan contra Sánchez y "el dinero por votos"

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han rechazado este miércoles con sus votos mayoritarios la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de remitir a las Cortes en un plazo máximo de tres meses un Proyecto de Ley de plazos máximos en la atención sanitaria especializada, programada y no urgente.

En concreto, la petición de los socialistas pedía un plazo de 90 días para intervenciones quirúrgicas garantizadas con carácter general; de 20 días para cirugía oncológica o cardiaca no valvular; de 30 días para consultas de atención especializada garantizadas y de 20 días para pruebas diagnósticas garantizadas. También reclamaban un plan específico para alcanzar a lo largo del año 2024 la lista de espera cero.

La procuradora de Vox Ana Rosa Hernando ha afirmado que "es cierto" que en sanidad faltan recursos humanos, materiales y económicos, término que ha enfatizado para cargar contra "el dinero por votos" que ha achacado al Gobierno de la nación, tras el acuerdo para condonar 15.000 millones de euros a Cataluña que, según ha advertido, afecta directamente al futuro de Castilla y León por ser un "dinero tan necesario para la sanidad".

En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador del PP José María Sánchez Martín que ha retado a los socialistas a sumarse al pacto por la sanidad de Castilla y León que ha ofrecido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Den la cara de una vez en defensa de Castilla y León oponiéndose al infame pacto del señor Sánchez con los independentistas, imputados por posibles delitos de terrorismo que van a romper la igualdad de todos los españoles", ha exigido en concreto el 'popular'.

"¡Qué pena más grande de verdad!", ha exclamado por su parte el procurador proponente, el socialista Diego Moreno, que ha lamentado que el PP se haya dejado llevar por sus "socios de ultraderecha" practicando en las Cortes "una política que no tiene nada que ver con los intereses de los castellanos y de los leoneses".

Moreno ha afeado al PP que haya llevado este debate sobre las listas de espera sanitaria hacia "un campo que nada tiene que ver con este asunto" --la amnistía-- y ha lanzado una advertencia: "Les aseguro, están cansando demasiado a la gente en la calle y no les van a sacar absolutamente ningún rédito".

"Las listas de espera son un problema sí o no, es una competencia de la Junta de Castilla y León sí o no", ha preguntado Moreno a PP y a Vox y ha recordado que cifras han crecido de forma exponencial desde el año 2012 mientras el Gobierno autonómico "no ha hecho nada", sólo "muchos planes que no han funcionado". "Los ciudadanos les van a agradecer que dediquen sus esfuerzos a un problema que es de los ciudadanos, que les preocupa a los ciudadanos y no a otros problemas que no tienen nada que ver con las personas de Castilla y León", ha sentenciado el socialista.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el procurador Juan Antonio Palomar Sicilia ha trasladado su apoyo al espíritu de la propuesta del Grupo Socialista desde el convencimiento de que está las recetas que está dando la Junta "no funcionan o sólo funcionan en algunos casos".

El de Soria ¡Ya! ha reclamado medidas específicas y una asignación de recursos adecuada para abordar los desafíos de la sanidad. "En un tema tan serio como es la salud hay que trabajar juntos para construir un sistema de salud que sea equitativo", ha pedido.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha abogado por dar la capacidad de elegir en todo el conjunto de la Comunidad y ha planteado que los ciudadanos de cada provincia puedan elegir dónde van a la consulta o dónde van a hacerse un escáner o una ecografía.