El precio del alquiler en CyL sube un 5,5 por ciento en agosto y alcanza los 10,21 euros el metro cuadrado

Imagen de una VPO. Foto archivo. - GOBIERNO DE NAVARRA

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado en agosto una subida del 5,5 por ciento en su variación interanual, si bien ha registrado una caída del -1,1 en su comparación mensual, lo que ha situado el precio medio en 10,21 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La directora de Estudios y portavoz de la plataforma, María Matos, ha explicado que la región supera la barrera de los 10 euros por metro cuadrado y que, aunque los incrementos son más moderados que en otros territorios, la tensión entre oferta y demanda se mantiene focalizada en los principales centros urbanos de la comunidad.

En la comparativa por comunidades autónomas, Comunitat Valenciana ha liderado los incrementos interanuales con un 14,3%, seguida de Castilla-La Mancha (13,5%) y Aragón (11,4%). Castilla y León ha ocupado el noveno lugar de las subidas con su 5,5%, en una lista donde únicamente tres regiones han registrado descensos: La Rioja (-3,6%), Cataluña (-3,4%) y Navarra (-1,3%).

En el ranking de precios más elevados, la comunidad castellano y leonesa se ha posicionado en la decimocuarta posición, lejos de los 21,78 euros por metro cuadrado al mes de Madrid o los 20,13 euros de Baleares, y por delante de La Rioja (9,82 euros), Castilla-La Mancha (9,23 euros) y Extremadura (7,86 euros).

A nivel provincial, el coste del alquiler ha aumentado en siete de las nueve provincias castellano y leonesas en términos interanuales. Burgos ha encabezado los incrementos con un 11,3%, seguida de León (10,2%), Valladolid (7,7%), Segovia (5,8%), Salamanca (5,5%), Palencia (2,2%) y Zamora (0,7%).

En cuanto al precio medio por metro cuadrado en el mes de agosto, Segovia se ha situado a la cabeza de la autonomía con 12,53 euros, por delante de Burgos (10,65 euros), Salamanca (10,51 euros), Valladolid (10,38 euros), Palencia (9,88 euros), Zamora (9,42 euros), León (9,08 euros), Soria (8,95 euros) y Ávila (7,93 euros).

En el ámbito municipal, el precio ha subido respecto al año anterior en ocho de los once municipios analizados. Las mayores subidas las han registrado Ponferrada (16,3%) y León capital (13,1%), seguidas de Segovia capital (7,9%), Salamanca capital (5,6%), Soria capital (5,4%), Valladolid capital (4,0%), Palencia capital (1,6%) y Burgos capital (1,5%). Por el contrario, las bajadas interanuales se han localizado en Ávila capital (-4,5%), Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (-1,9%) y Zamora capital (-0,8%).

Por último, la ciudad de Segovia ha encadenado 16 meses consecutivos de subidas interanuales tras el incremento del 7,9% anotado en agosto, situando su precio medio en 13,65 euros por metro cuadrado al mes.

Asimismo, un total de cinco municipios han sobrepasado los 10,00 euros por metro cuadrado al mes: Segovia capital (13,65 euros), Burgos capital (11,58 euros), Valladolid capital (10,78 euros), Salamanca capital (10,69 euros) y Zamora capital (10,35 euros), mientras que la localidad más económica para alquilar ha sido Astorga, con 5,87 euros el metro cuadrado.