Los precios subieron siete décimas en octubre y la tasa interanual se mantiene en el 3,0%

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios subieron siete décimas en Castilla y León en octubre en comparación con el mes anterior, como en España, y la tasa interanual se mantuvo en el 3,0 por ciento, una décima por debajo de la media, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

Castilla y León se sitúa en mitad de la tabla y es la novena más inflacionista. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre con Illes Balears y Comunidad de Madrid con las tasas más elevadas (3,6% ambas) y Región de Murcia la más baja (2,2%).

Por su parte, en lo que va de año la subida de los precios en Castilla y León ha llegado al 2,1 por ciento, tres décimas menos que en España.