El Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen se celebra este fin de semana en Segovia con 25 participantes

Archivo - Escenario del Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen. - FUNDACIÓN JUAN DE BORBÓN - Archivo

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Segovia acogerá este fin de semana a 25 jóvenes pianistas procedentes de distintos puntos de España que participarán en el 29 Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen.

El certamen está organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, y se ha consolidado desde 1997 como una cita imprescindible en la promoción del talento pianístico infantil y juvenil, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

La convocatoria de este año reúne a doce aspirantes de la categoría infantil, de entre ocho y once años, y a 13 de la categoría juvenil, de 12 a 14 años, que acudirán al Conservatorio Profesional de Música de Segovia para compartir su trabajo, su esfuerzo y su pasión por el piano en un ambiente de aprendizaje, encuentro y convivencia artística.

El concurso comenzará este sábado 22 de noviembre a las 11.00 horas con la primera ronda, que se desarrollará a lo largo de toda la jornada. Las actuaciones de ambas categorías se sucederán en el auditorio del conservatorio, con entrada libre para el público que desee asistir.

Al término de la tarde se darán a conocer los finalistas que pasarán a la fase definitiva del certamen, que se desarrollará el domingo 23 de noviembre a partir de las 10.30 horas, también en el auditorio del Conservatorio de Segovia. Tras la deliberación del jurado, la entrega de premios se celebrará ese mismo día a las 13.30 horas, momento en el que los galardonados ofrecerán un recital de clausura abierto al público hasta completar aforo.

GALARDONES

Se otorgarán los tradicionales primeros, segundos y terceros premios en ambas categorías, dotados económicamente y acompañados de sus correspondientes diplomas. Además, se fallarán también el Premio Especial al Mejor Intérprete de Música Española y el Premio al Mejor Intérprete de la Pieza Obligada.

Trinity College London vuelve a colaborar con sus reconocidas distinciones, poniendo a disposición de los finalistas becas y certificaciones específicas.

Los ganadores de los principales premios ofrecerán diversos conciertos durante 2026, entre ellos en el 51 Museg-Festival Musical de Segovia y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

El jurado está compuesto por prestigiosos pianistas como Luciano González Sarmiento, Gustavo Díaz Jerez, Paula Coronas, Alberto Rosado y Teresa Cantalejo, pianistas y pedagogos de reconocido prestigio en el ámbito musical español.