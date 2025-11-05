La presentación de un libro sobre La Olmeda abre el día 10 el Ciclo de Encuentros Literarios de Diputación de Palencia

PALENCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha elaborado una nueva edición del ciclo de encuentros literarios y presentaciones de libros que lleva el título 'De Varia Literaria', que comenzará el próximo lunes, 10 de noviembre, para promover la lectura, el pensamiento crítico y el diálogo cultural.

El ciclo comienza con la presentación del libro 'La Olmeda. Un Universo Renacido', editado por la Diputación y que será presnetado por el historiador del arte Rafael Martínez, uno de los ocho autores, y jefe del servicio de Cultura, responsable de la gestión de La Olmeda durante 25 años.

Los otros coautores de esta publicación son Jaime Gutiérrez, Javier Pérez, Isabel Rodá, Trinidad Nogales, Luz Neira, José María Álvarez, Ángela García Paredes e Ignacio Pedrosa, que abordan desde una visión multidisciplinar la arqueología hasta la museografía, la decoración y la arquitectura, o la gestión del yacimiento de La Olmeda.

Tras esta primera cita cultural, están programadas para el mes de noviembre, otras dos mas dirigidas por sus autores y acompañantes.

Así, el día 10 de noviembre la presentación se celebrará en el salón de Actos del Centro Cultural Provincial a las 10 horas, mientras que el 20 de noviembre a las 19 horas tendrá lugar un encuentro literario con Jorge Díaz Cortés, integrante del seudónimo Carmen Mola, escritor y periodista alicantino, que estará acompañado por la Diputación, Ángeles Armisén.

El 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Palacio Provincial se presentará 'Las Memorias de Santiago Rodríguez Díez, ¿el primer alcalde comunista de España? (Baltanás 1890- México 1974)', A cargo del autor, Juan José Barrero Menéndez, licenciado en Geografía e Historia, y quien ejerce su labor en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.