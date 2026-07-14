Presidencia reivindica un sistema "más justo, objetivo y transparente" de financiación local y reclama su actualización

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha mencionado este martes que entre las políticas externas de su Consejería y como parte de las relaciones con la estructura del Gobierno de España ha garantizado que seguirán con distintas reclamaciones de asuntos "trascendentes" para el ámbito local, sobre todo la actualización del modelo de financiación, conjuntamente con la financiación autonómica.

Luis Miguel González Gago ha comparecido en comisión en las Cortes de Castilla y León este martes para detallar el programa de su Consejería para la Legislatura que acaba de comenzar en la comunidad castellanoyleonesa.

En el apartado relativo a las políticas exteriores de la Consejería ha incidido en la reclamación al Gobierno de España de "aquellas cuestiones que consideramos trascendentales para el impulso y prosperidad de nuestro mundo local".

En primer lugar, ha reivindicado la actualización del modelo de financiación local, conjuntamente con la financiación autonómica, en el que, "por aplicación de los principios de justicia social, solidaridad y equidad, se tengan en cuenta criterios como la despoblación, la dispersión, las características sociodemográficas de la población, sus necesidades de movilidad, los estándares de cobertura de los servicios públicos básicos, o la importancia de la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico y natural".

La Junta de Castilla y León defiende un sistema de reparto "más justo, basado en criterios objetivos, transparentes y actualizados", que "tenga en cuenta la realidad de nuestro territorio, y reconozca plenamente las competencias efectivas de las entidades locales", así como "el papel esencial que desempeñan en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos".

En segundo lugar, ha recordado que reclaman la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, que permita simplificar su funcionamiento, y adaptar las obligaciones administrativas, económicas y presupuestarias a sus capacidades reales, garantizando así la sostenibilidad de los servicios públicos básicos en el medio rural.

No obstante, ha añadido que estudiarán las posibilidades jurídicas de impulsar autonómicamente determinadas medidas para una administración local "más ágil y eficiente, que pueda reducir dicha gestión diaria que soportan los pequeños municipios".

Por último, reclamarán al Gobierno de España un mayor compromiso con la cobertura definitiva de los puestos de funcionarios con habilitación de carácter nacional, los antiguamente conocidos como secretarios municipales, que presentan una tasa de interinidad excesivamente alta. Asimismo, exigirán el mantenimiento del carácter nacional de estos Cuerpos de habilitación de la Administración Local, "sin dividirlos por Comunidades Autónomas, en función de intereses meramente políticos".

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE INICIATIVAS ESTATALES

También en relación a la acción del Gobierno de España, González Gago ha señalado que reforzará "un modelo estable de coordinación interdepartamental" que permita "anticipar el impacto de las iniciativas estatales sobre las competencias e intereses de Castilla y León", con el fin de articular "una respuesta común, coherente y eficaz por parte del conjunto de la Junta".

En este sentido, la Consejería de la Presidencia, destaca González Gago, asumirá "un papel central en el seguimiento de las iniciativas normativas del Estado cuando la Comunidad Autónoma está implicada en los trámites de consulta pública, informe o audiencia e información pública".

Todo ello, con independencia de que, ha advertido, la Junta seguirá "muy vigilante" en "el debido respeto del Estado y la legislación que pueda aprobar" a las competencias y ámbitos de autonomía, a través de la participación de los Servicios Jurídicos en el control interno de la conflictividad constitucional.

IMPUGNACIONES SOBRE MENORES EXTRANJEROS Y PROTECCIÓN DEL LOBO

González Gago ha recordado el Protocolo aprobado en este sentido en la legislatura pasada que ha destacado que ha permitido la impugnación ante el Tribunal Constitucional de determinadas normas con rango de Ley, sirviendo como ejemplo los actuales procedimientos constitucionales por las gestiones relativas a los menores extranjeros no acompañados o por el grado de protección al lobo.

Asimismo, ha recordado otros procedimientos jurisdiccionales que se están sustanciando ante otros órganos judiciales, como la determinación del número de menores no acompañados a acoger, la impugnación del Plan de Vivienda del Estado, o el proceso de regularización de inmigrantes, "recurso este último que acaba de admitir a trámite el Tribunal Supremo".

PRESENCIA EN INSTITUCIONES EUROPEAS

En cuanto a las relaciones con el exterior del país, el consejero ha subrayado que se seguirá "la línea" de la pasada legislatura sobre la presencia de Castilla y León en Europa y en el mundo, con la intención de incrementar la participación activa, tanto en los órganos e instituciones de la Unión Europea, especialmente a través del Comité Europeo de las Regiones, así como de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE.

También ha manifestado la participación en "los principales foros internacionales", con el objetivo de "fortalecer y defender nuestra influencia, y atraer nuevas oportunidades a nuestra tierra".

La Junta pretende así estar presente y participar en la elaboración de los proyectos de normas y en la configuración de las políticas europeas que van a afectar a nuestro día a día, por lo que impulsaremos la participación activa en los debates europeos.

"Castilla y León quiere ser oída, escuchada. Quiere hablar y manifestar sin ambages su posición sobre la reforma de la política de cohesión, sobre una nueva financiación de fondos europeos para Castilla y León, dirigida hacia proyectos estratégicos orientados a la sostenibilidad demográfica y a combatir la despoblación", ha aseverado.

En este sentido, se potenciará la actividad de la Delegación Permanente de ante la UE, pues se la considera "puerta de entrada de Castilla y León en Europa", y, recuerda, "es la que colabora y ayuda a los ciudadanos y empresas castellanas y leonesas con todo lo que requieren".