La presidenta del TSJCyL afirma comprender a quienes secunden la huelga de jueces y fiscales y a quienes no

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha manifestado este lunes que comprende a los jueces y fiscales que decidan secundar la huelga los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas anunciadas por el Gobierno y también a quienes no lo hagan.

"Yo comprendo las protestas, la preocupación por la carrera judicial", ha declarado y ha agregado que se trata de un sistema que "realmente funciona bien".

No obstante, ha expresado que hay "mucha falta de plazas" y las demandas de refuerzo en este sentido por parte del colectivo son constantes.

En este contexto, ha asegurado que comprende tanto a quienes secunden la huelga como a quienes no lo hagan. "No puedo decir más que comprendo a los que apoyan la protesta y comprendo a los que han decidido también no apoyarla", ha reiterado.

Ana del Ser se ha pronunciado de este modo en León, donde ha visitado el Centro Atiendo, de atención y asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.