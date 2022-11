El presidente de la Diputación acusa a la Junta de "debilitar" la candidatura de León a la Agencia Espacial Europea

LEÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha acusado hoy a la Junta de Castilla y León de "debilitar" la candidatura de León para acoger la sede de la Agencia Espacial Española y ha reprochado a la administración que no haya "tomado una decisión" ni se haya decantado de forma explícita por la ciudad, frente a la propuesta de otras candidatas también de Castilla y León.

"Puedo entender que un gobierno autonómico tiene que decidir y que no es fácil, pero a veces hay que tomar decisiones como es apoyar una única candidatura porque si no se debilita al resto. A veces no es fácil apostar por un territorio cuando se supone que tienes que representar a todos, pero llega un momento en el que hay que tomar una decisión", ha señalado Eduardo Morán.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de León asegura que el posicionamiento de la Junta no deja bien parado a León. "La falta de decisión de la Junta debilita y deja en un mal lugar a León. El hecho de apoyar tres candidaturas diluye el apoyo", ha señalado el presidente.

A las quejas del presidente de la Diputación de León, se han sumado las voces de, entre otros, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el secretario general del Partido Socialista en León, Javier Cendón, que estos días en otras comparecencias ante la prensa, han criticado a la Junta de Castilla y León por su falta de decisión ante el lugar que acoja la Agencia Espacial Española.