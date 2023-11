Presidente de la Diputación de Salamanca dice que sus decretos sobre bomberos voluntarios responden a informes técnicos

SALAMANCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha señalado que su firma en los decretos sobre la actuación de bomberos voluntarios en Ciudad Rodrigo responde a informes técnicos previos, en atención al "interés público", y acompañada de la rúbrica también del secretario de la institución.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa, donde ha analizado la denuncia que presentó la Asociación de Bomberos Profesionales de Castilla y León y a la que se ha sumado ahora la Fiscalía, pendiente ahora de admisión o no por el juez.

Acompañado de la mayoría de los diputados del equipo de Gobierno, Iglesias ha reseñado en el encuentro con los medios: "Puedo afirmar categóricamente en el día de hoy que todas las decisiones que se han tomado respecto a estos expedientes denunciados, todas y cada una de ellas han tenido siempre y en todos los casos, como sustento y actuación previa, informes técnicos".

"Mi única intención se ha limitado a la firma de los decretos; por cierto, la misma intervención que el señor secretario que los firma conmigo", ha apostillado antes de remarcar que está "convencido" de que "tanto los funcionarios de la casa" como él han obrado siguiendo "el interés público".

"Yo no soy jurista ni tengo formación jurídica, por eso les he preguntado a los jurídicos de la casa y la verdad que aquí estamos muy tranquilos respecto a las cuestiones administrativas, técnicas, jurídicas de todos y cada uno de los expedientes", ha continuado.

"Está todo refrendado por informes técnicos y mi única intervención ha sido la firma de los decretos junto al señor secretario de la casa; en ningún caso en ninguno he modificado ni me he negado a firmar lo que se me ha presentado por parte de los funcionarios de carrera de la casa en estos expedientes", ha resaltado.

A continuación, ha reflexionado: "Sinceramente, si he firmado los decretos junto al secretario, y avalados en todos los casos por informes técnicos, podría preguntar a la Fiscalía qué hubiera pasado si yo me hubiera negado como responsable político a la firma de lo que se me presenta desde un punto de vista técnico".

"Hasta donde yo alcanzo a entender, sin tener un conocimiento jurídico preciso, yo creo que ahí sí me hubiera equivocado; si me presentan soluciones desde un punto de vista técnico para arreglar situaciones administrativas y operativas y yo me hubiera negado a firmarlos ahí, creo que si hubiera incurrido en una irresponsabilidad desde mi punto de vista; yo creo sinceramente que lo que hice fue correcto", ha concluido.