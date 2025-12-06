El presidente de NNGG en Valladolid: "Hay que poner de relieve la importancia que este texto tiene en nuestro país"

VALLADOLID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Como ya es tradición, Nuevas Generaciones del Partido Popular de Valladolid ha celebrado esta mañana un acto con motivo del Día de la Constitución en el centro de la ciudad para rendir homenaje a la Carta Magna el día en el que que se cumplen 47 años de su ratificación.

La calle Constitución ha sido el escenario en el que dirigentes de NNGG y del Partido Popular de Valladolid han puesto voz a un manifiesto para celebrar el 47 aniversario de la aprobación del texto constitucional y para "poner de relieve la importancia que, hoy más que nunca, tiene en nuestro país", ha destacado el presidente de NNGG de Valladolid, Rodrigo Nieto.

"Han pasado ya 47 años desde aquel día en que nuestros padres y abuelos aceptaron de forma consensuada el texto constitucional vigente hoy. Lo hicieron con un gran esfuerzo y voluntad de progreso, por eso, hoy más que nunca, es necesario recordar todo aquello que nos une e intentar alejar todas aquellas actuaciones y políticas que solo pretenden dividir a la sociedad", ha subrayado el también coordinador general del Partido Popular de Valladolid.

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Valladolid ha vuelto a reivindicar, en esta ocasión, la Carta Magna frente a los "que quieren separar y dividir España". "Hay valores que no son ideológicos. La defensa de los intereses generales, el respeto a nuestras instituciones, la independencia de la Justicia o el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho son valores que todos los partidos y ciudadanos deberíamos defender y preservar", ha manifestado Rodrigo Nieto.

En el acto también han participado el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y la secretaria general de los populares vallisoletanos, Mercedes Cantalapiedra.

Tras la lectura del manifiesto, los integrantes de Nuevas Generaciones han repartido constituciones de bolsillo entre las personas que pasaban por la calles Santiago y Constitución de la capital.