Las prestaciones para asistencia personal de discapacitados aumentan en CyL un 25% respecto al inicio de la legislatura

Castilla y León cuenta con un total de 1.354 prestaciones reconocidas de asistente personal (el 60 por ciento tiene 65 años o más, el 33 por ciento entre 28 y 64 años y el ocho por ciento entre 4 y 17 años), lo que supone casi un 25 por ciento más que al inicio de la legislatura.

Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su intervención en la presentación del 'Manual de actuación y prevención de la COVID-19 en asistencia personal' elaborado la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León, (Predif CyL) con la financiación de Fundación ONCE.

En el acto, celebrado en la sede de Aspaym Castilla y León en Valladolid, han participado el presidente de Predif Castilla y León, Francisco J. Sardón Peláez; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco.

Durante la presentación, Sardón ha recordado que la asistencia personal es un "apoyo fundamental" para las personas dependientes y mayores que quieren vivir en su domicilio. Por ello, con esta guía pretenden que las asistentes personales estén trabajando en las "mejores condiciones" de seguridad para los usuarios y para que nadie se quede sin esa asistencia por un motivo de "inseguridad.

Asimismo, el presidente de Predif CyL ha destacado que los asistentes personales han estado trabajando durante todo el confinamiento y han sido el vínculo de las personas dependientes con la calle, personas que, por motivos de seguridad, "no contaban con apoyos familiares".

Para finalizar su intervención, Sardón ha señalado que los recursos que ofrece este manual sirven para que las personas con discapacidad se sientan "seguras" de continuar con su servicio de asistencia personal.

Por su parte, el delegado territorial de ONCE en Castilla y León ha valorado labor desarrollada su organización durante estos meses, destacando el proyecto 'No estáis solos', que sirvió para que nadie quedase sin ser atendido durante la pandemia, "como las personas con discapacidad que viven solas o mayores, que no tienen apoyos".

Además, colaboraron con el personal sanitario y la administración pública con los hoteles de Ilunion que se pretaron para su uso, y también con las entidades sociales, a las que han seguido apoyando, intentando no reducir los recursos, a pesar de que bajaron porque no se pudo vender el cupón. Por último, el representante de Fundación ONCE ha subryado la suma "humilde" de fuerzas para que las personas lo pasen "menos mal" y las entidades puedan seguir ayudando.

Por último, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha felicitado a Predif Castilla y León por la elaboración de este manual tan "necesario" frente a la COVID-19, que tiene como objetivo "proteger la salud y la seguridad" tanto de las personas con discapacidad y dependientes, como de los profesionales que trabajan como asistentes personales.

Blanco ha recordado también la "estrecha" colaboración que mantiene la Consejería con Predif desde hace años, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y especialmente en el fomento de la figura del asistente personal, ya que permite a las personas con discapacidad incluso desde la infancia, poder desarrollar su proyecto de vida y a las personas mayores recibir atención en su domicilio durante más tiempo.

"Además, la figura del asistente personal también constituye un importante yacimiento de empleo que contribuye también a fijar población, sobre todo en el medio rural", ha añadido.

Asimismo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado que en 2021 se va a destinar medio millón de euros a potenciar tanto la formación como las acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal y a impulsar este servicio profesional "con el objetivo de ofrecer un nuevo nicho de empleo a las personas con discapacidad".

En el último año 105 personas han participado en dichas acciones formativas y de ellas el 44 por ciento ha conseguido un puesto de trabajo.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 1.354 prestaciones reconocidas de asistente personal (el 60 por ciento tiene 65 años o más, el 33 por ciento entre 28 y 64 años y el ocho por ciento entre 4 y 17 años), lo que supone casi un 25 por ciento más que al inicio de la legislatura. De esta manera, es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones reconocidas de toda España, solo por detrás del País Vasco.

MEDIDAS Y RECURSOS

La entidad, en el contexto de la pandemia y consciente de los riesgos que el desarrollo de la actividad laboral de los asistentes personales y su repercusión en las personas usuarias y familias, ha desarrollado el 'Programa de prevención del coronavirus', en el que se enmarca este manual.

Este documento se ha elaborado con el objetivo de que las personas con discapacidad, que han sufrido los efectos de la crisis por la COVID-19, mejoren su calidad de vida y su salud gracias a los apoyos de la asistencia personal.

Además, por medio del manual, tanto ellas como los asistentes personales pueden conocer cómo deben actuar ante diferentes situaciones provocadas por la pandemia, estén informadas sobre las medidas de prevención y tengan conocimiento de los diferentes recursos personalizados a los que pueden acceder en la situación actual.