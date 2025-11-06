El presupuesto de Auvasa para 2026 superará los 41,2 millones, un 6% más respecto al año anterior

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de administración de Auvasa ha aprobado este jueves los presupuestos de la sociedad para 2026 que superan los 41,2 millones, un seis por ciento más respecto al año anterior, tras la exposición por parte de su presidente, Alberto Gutiérrez Alberca, de la gestión de la empresa pública en 2025.

La aportación del Ayuntamiento de Valladolid alcanza los 20,6 millones, un 6,4 por ciento más que en 2025, mientras que las inversiones se incrementan un 8,2 por ciento y se destinarán a la renovación de la flota de autobuses y la adquisición de estaciones y bicicletas eléctricas.

De igual forma, el Consistorio ha informado de que el próximo año no se incrementarán las tarifas de los servicios públicos de autobús, bicicleta ni del aparcamiento de Plaza Mayor, y se priorizan los gastos de personal para contemplar la subida salarial, mejoras por negociación colectiva, formación y prevención de riesgos laborales.

De este presupuesto, 40.708.883 euros se destinan a gastos de explotación, con un incremento del seis por ciento y la partida más importante es la de gastos de personal, que contará con 31.207.529 euros, un 4,5 por ciento más que el año pasado.

El resto de partidas destinadas a la explotación de la sociedad son los aprovisionamientos, con 4.318.973 euros, que aumentan un 8,5 por ciento. Los suministros, servicios y otros gastos de explotación contarán con 5.101.695 euros, un 13,2 por ciento más que en 2025.

Es de destacar que la partida de gastos de personal se incrementa en 1,3 millones más que en 2025, para atender la subida salarial y las mejoras en la negociación colectiva.

Precisamente, el Ayuntamiento ha destacado que la empresa y la parte social avanzan "muy positivamente" con el nuevo convenio colectivo futuro, que estaba paralizado desde que finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2013.

También en materia de personal la empresa quiere reforzar los apartados desinados a la formación del personal y en las acciones de prevención de riesgos laborales, una vez aprobados en 2025 los Planes de Autoprotección para los centros de trabajo de que dispone.

El resto de gastos de explotación se incrementa en 0,96 millones de euros, por el aumento en los nuevos contratos de mantenimiento y el aumento del consumo de combustible y primas de pólizas de seguro por mayor flota de autobuses, que ya cuenta con 156 vehículos.

El presupuesto contempla un importe de 565.000 euros para inversiones, un 8,2 por ciento más que en 2025, una inversión que se dedicará a renovación de la flota de autobuses y a adquirir nuevas estaciones y bicicletas eléctricas para el servicio público BIKI.

Hay que tener en cuenta que además de las actuaciones inversoras de 2026, en 2025 se incorporaron seis autobuses articulados de 18 metros, pasando la flota de Auvasa a 156 vehículos y se encargaron tres autobuses de 12 metros que se sumarán a la flota en el primer semestre de 2026.

DATOS DE USUARIOS

El Ayuntamiento también ha destacado que en lo que va de año el número de personas que han utilizado los autobuses de Auvasa confirma la tendencia creciente del transporte público en la ciudad, una vez recuperada la demanda, con 22,6 millones de personas hasta el mes de septiembre, un 7,4 por ciento más que el año pasado y con una expectativa de cierre del ejercicio por encima de los 30 millones, cuatro más que en 2019, de forma que se ha llegado a niveles de hace quince años.

Este crecimiento ha ido parejo al mantenimiento de la regularidad del servicio, obteniéndose un nivel de regularidad en las líneas de autobús del 98,4 por ciento, por encima de la registrada en el periodo equivalente del ejercicio anterior, 98,1 por ciento.

La media diaria de personas usuarias en días laborables ya se mantiene por encima de 100.000 personas, con un récord de 120.000. El bonobús ordinario sigue siendo el título más utilizado, con un 67,5 por ciento de validaciones y cabe destacar que los jóvenes siguen apostando por el transporte urbano como principal medio para desplazarse en la ciudad, con un aumento del uso del bono joven del 2,65 por ciento y del 7,3 por ciento del bono infantil.

El pago en efectivo ha sido utilizado ya por 1.062.330 personas desde la recuperación de esta forma de pago, con una utilización en alza que supone un crecimiento del 20 por ciento.

OTROS SERVICIOS

Respecto al resto de servicios que presta la sociedad, el Consistorio ha detallado que en el aparcamiento de vehículos ubicado en la Plaza Mayor es ya el cuarto año de gestión por parte de Auvasa y en 2025 se espera cerrar superando las 485.000 utilizaciones, cifra que supondrá un incremento del 4,5 por ciento respecto a la obtenida en 2022, cuando se inició la gestión por parte de AUVASA.

En movilidad ciclista, es el tercer año de gestión del sistema de aparcamientos seguros de bicicletas (PARKIBICI) y en 2025 se han incorporado nuevos locales, uno en calle López Gómez y otro en el parking de la Cúpula del Milenio.

El Ayuntamiento también ha destacado que el servicio de bicicleta pública (BIKI) registra "muy buenos resultados", en tanto en cuanto el número de personas usuarias ha superado las 15.500 personas en septiembre, triplicándose respecto a cómo se inició el servicio a principios de 2023.

La extensión de este servicio al alfoz ya es una realidad en los municipios de Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga y a finales de año o principios del que viene se extenderá a Zaratán.

Además, a final de año se incorporarán al servicio bicicletas adaptadas y de carga, lo que hará de Valladolid la ciudad española con el servicio público de bicicleta más inclusivo, y se incorporarán también bicicletas de carga de mercancía y un hub ciclologítico para transporte de última milla en bicicleta pública.

También se ha dado cuenta de las instalaciones de movilidad vertical, donde se ha incorporado un séptimo elevador, en la calle La Salud, que se añade a los tres ascensores del barrio de San Isidro, el de la calle Estación y los funiculares y rampas de las laderas norte y este de Parquesol.