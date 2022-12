Los Presupuestos Participativos de Soria ejecutarán nueve propuestas en 2023 por 100.000 euros

SORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Soria ejecutarán un total de nueve propuestas ciudadanas a lo largo de 2023 en la capital, y que han sido las más votadas dentro de los 100.000 euros de cuantía.

Entre las ideas más votadas se incluyen una Feria de Lanas, un Mercado de Navidad, caja de libros o ideas relacionadas con la fotografía.

La concejal de Participación, Gloria Gonzalo, ha desvelado las nueve propuestas más votadas y que han entrado dentro de los 100.000 euros de presupuesto, ya que cada persona podía votar varias ideas hasta completar la cuantía económica.

La concejal ha recordado que se presentaron 167 propuestas de las que se seleccionaron 26 a votación en lo que ha sido "un proceso muy participativo hasta el final" ya que se han contabilizado 1748 votos a través de la plataforma.

Una plataforma que contaba con 1.600 usuarios al abrir la votación y que ya cuenta con 2.190 personas registradas, lo que "indica que se consigue generar un espacio virtual de encuentro y participación, que es el objetivo de esta herramienta".

Asimismo, ha matizado que las ideas que se quedaron fuera por no cumplir con los requisitos como ser competencia municipal, ser viable o no ajustarse al presupuesto, así como las propuestas que no han sido seleccionadas, se han derivado a los departamentos correspondientes.

NUEVE IDEAS QUE SE EJECUTARÁN

La propuesta ciudadana más votada ha sido la creación de una Feria de Lanas en Soria donde se planteaba la organización de este evento, comparado con otras ferias como encaje de bolillos o la del traje regional. La propuesta habla de la afición a la temática en un foro donde además de adquirir materia prima sea un lugar de encuentro para los locales y el turismo, y al mismo tiempo fomente la lana merina.

La segunda propuesta más votada es la creación de un Mercado de Navidad, con casetas con productos de comida o adornos navideños y donde tenga cabida el comercio local. Esta idea ha sido la más cara de las nueve, con una partida de 50.000 euros.

El tercer lugar lo ha ocupado la caja de los libros, con la propuesta de pequeños espacios en lugares públicos que inviten a la lectura, mediante cajas, cabinas o buzones repartidos por la ciudad donde se puedan dejar y coger libros de forma gratuita para animar a la lectura.

La cuarta propuesta ha sido la elección de 'El mejor banco de Soria' mediante un concurso en el que se busque "el lugar más espectacular para tomar una foto" y ubicar ahí el banco.

El resto de propuestas más votadas han sido cargadores solares para móviles que se carguen con el sol; un selfie en San Saturio, con un marco en el entorno y la ermita de fondo; la creación y potenciación de economías locales a través de mercados urbanos en cada barrio; la construcción de una infraestructura que aproveche el agua de lluvia para el riego de parques así como la promoción de cohousing en Soria.