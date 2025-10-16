El primer Plan Local de Educación Vial y Convivencia llegará a 6.000 alumnos de Palencia

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer Plan de Educación Vial y Convivencia que ha puesto en marcha la Policía Local de Palencia llegará a más de 6.000 alumnos de todos los colegios de la capital.

Tal y como han adelantado desde el cuerpo de seguridad municipal durante su presentación, la iniciativa, que será impartida por los integrantes de la Unidad Agente Tutor, busca educar desde la infancia en valores como la conducta cívica, el respeto a las normas de circulación y cómo moverse como peatones por la ciudad.

También trabajará otros aspectos como la prevención del consumo de estupefacientes, las adicciones, la violencia de género, el bullyng o los riesgos de internet.

La unidad de Agente Tutor ha desarrollado bloques de contenido y ha divido su oferta a los centros según las diferentes edades y los ciclos educativos de los alumnos.

Todo el contenido se ha elaborado de manera didáctica y con un enfoque pedagógico dinámico y participativo, que busca implicar tanto al alumnado como al profesorado y a las familias en la construcción de una cultura vial y ciudadana sólida.

Así, los alumnos de tercero de Educación Infantil participarán del módulo de Poli Kids, en el que conocerán la figura del policía, el peatón, el viajero o el servicio 112.

Para los alumnos de segundo de Educación Primaria, se ha diseñado el módulo Detectives ecológicos, en el que trabajará sobre hábitos respetuosos con el medio ambiente y que ahorran energía, el reciclaje, las normas municipales del bienestar animal y los espacios donde es seguro jugar.

Exploradores de señales es el módulo pensado para los alumnos de cuarto de Educación Primaria. Estará dedicado a las normas y comportamientos cívicos del peatón, el correcto comportamiento del pasajero y las normas de seguridad, los equipamientos para andar en bici y las señales de tráfico. Para sexto de Educación Primaria, el módulo se ha titulado Activa tu poder.

Los alumnos hablarán de desarrollar la empatía, identificar y rechazar situaciones de bullying y fortalecer los valores relacionales Simplemente di NO es el contenido para segundo de la ESO, que se centrará en los efectos negativos de la práctica del botellón, Consecuencias para el organismo del consumo de alcohol, el tabaco, vaper, bebidas energéticas y el cannabis, las razones por las que un adolescente comienza a probar algunas sustancias y contraposiciones para no hacerlo e información sobre prácticas, espacios y alternativas de ocio saludable.

Para cuarto de la ESO, el trabajo se centrará en Las consecuencias de mis actos. Así, se dedicará a los efectos negativos del cannabis y drogas, las responsabilidades administrativas y penales de algunas infracciones con los vehículos, los accidentes de tráfico y los roles sociales de género, la escalada de violencia, las relaciones tóxicas y de control, el sexo o el porno y las consecuencias de la ludopatía y mecanismos de atracción de las casas de apuestas.