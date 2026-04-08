La primera comunidad energética de Ávila permitirá "ahorro, eficiencia y progreso" a los cinco pueblos que la forman

Presentación de 'Morania' la primera comunidad energética del medio rural de Ávila. - DIO. ÁVILA

ÁVILA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha presentado este miércoles 'Morania', una comunidad energética formada por cinco ayuntamientos, la más grande del medio rural abulense, una "herramienta que permitirá en el futuro prosperidad, en materia de progreso, pero también, sin olvidar, aspectos como son la eficiencia y la sostenibilidad local".

Así lo ha manifestado García que ha presentado esta comunidad acompañada por los alcaldes de las cinco localidades que la conforman, Adanero, Gotarrendura, Muñosancho, Mingorría y Bernuy de Zapardiel, además del diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, quien ha recordado que el acto de constitución formal de esta comunidad tuvo lugar el pasado 16 de febrero.

Asimismo, el diputado ha asegurado que "este proyecto que se haya hecho realidad es ya un hito significativo que sitúa a la Moraña como referente provincial en el desarrollo de nuevos modelos energéticos locales basados en la colaboración institucional y social".

Una colaboración institucional que el presidente de la Diputación de Ávila considera que es "una herramienta necesaria para tener una sociedad próspera" como "queda acreditado" con 'Morania', que se ha financiado con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Asimismo, Carlos García ha apuntado que las cinco entidades locales, "van a comenzar a generar y a consumir parte importante de esa energía de manera conjunta" lo que convierte este proyecto en "un referente", al tiempo que ha avanzado que existe la posibilidad de que se pueda ampliar "ya que hay ayuntamientos que han mostrado interés".

El presidente de la Diputación ha enumerado algunas de las "ventajas de las comunidades energéticas" como el hecho de que proporciona a los ciudadanos, un "acceso justo y fácil" a recursos locales de energía renovable y otros servicios energéticos de movilidad, incluso pudiéndoles beneficiar de las diferentes inversiones que realicen.

Por otro lado, los diferentes usuarios pueden tomar el control y tener, en este caso, una mayor responsabilidad para la autoprovisión de las diferentes necesidades energéticas que tengan en cada momento, además de que crea oportunidades de inversión para ciudadanos y aquellos negocios locales que estén asentados en los diferentes municipios.

Igualmente, se crean diferentes ingresos que se generan y permanecen en la propia comunidad, además que genera beneficios tanto en materia ambiental y materia social mediante la creación de empleo local.

Los alcades de los cinco municipios que forman parte de la Comunidad han reconocido que para ellos la comunidad energética "es una producción de energía, es cercana", puesto que esta en sus localidades, "es limpia, no contamina y además es más barata", además de que confían en la adhesión de otros municipios de la Moraña.