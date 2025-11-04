La primera Copa Diputación de Ávila de Galgos en Campo se disputará entre finales de mes y diciembre

ÁVILA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera Copa Diputación de Ávila de Galgos en Campo, un nuevo certamen deportivo con el que la institución provincial pretende apoyar en su ánimo por mantener las tradiciones ligadas al mundo rural, se celebrará entre finales de este mes y el siguiente.

Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Carlos García, durante la presentación de un evento que continúa impulsando, en referencia a la colaboración "hace un par de años" de la Diputación con la Copa del Rey de esta especialidad.

Carlos García ha recordado el "arraigo" que tienen los galgos en determinadas zonas de la provincia, sobre todo en la zona de La Moraña, y que la institución provincial destina 4.000 euros a esta iniciativa que llevará a cabo con la colaboración de la Federación autonómica. "Es una muestra de nuestro compromiso con todos aquellos eventos que ponen a la caza en el epicentro de la actividad social y económica y también dentro de la sostenibilidad medioambiental", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la federación, David Jiménez, ha subrayado que Ávila "es protagonista prioritaria en este deporte, tiene los mejores campos de carreras, los mejores galgos y las mejores liebres". Igualmente, ha animado a los clubes de la provincia a seguir colaborando y ha insistido en la importancia de mantener la actividad galguera "aunque el futuro sea incierto por la situación de las liebres".

En cuanto a la competición, los campos de carreras deberán postularse en función de la densidad de liebres y se desarrollará conforme al reglamento federativo, "por eliminatorias, con emparejamientos entre clubes que se irán sucediendo hasta la final". En la provincia hay actualmente siete clubes de galgos, con posibilidad de invitar a uno más.

Las fechas y sedes están aún por determinar, aunque se prevé que la Copa se dispute entre finales de noviembre y diciembre, en coordinación con el calendario autonómico.

El presidente federativo ha reconocido que la temporada "se presenta complicada", debido a la afectación por la mixomatosis, pero ha apelado al "optimismo" al entender que "es un proyecto viable". Jiménez ha expresado su deseo de que esta Copa se convierta en un "movimiento de cohesión social y territorial", que sirva también para "divulgar el turismo y el patrimonio de la provincia".