La primera edición de VET.GAN analizará el uso responsable de medicamentos antimicrobianos en Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El uso responsable de los medicamentos antimicrobianos ha sido una de las cuestiones elegidas para abordarse en la primera edición de VET. GAN, la feria profesional dedicada a la veterinaria de ganadería de producción que se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2027 en Valladolid.

Se trata de un proyecto de Feria de Valladolid en el que ha colaborado la Organización Colegial Veterinaria y al que se han sumado siete asociaciones veterinarias de España y Portugal.

El evento ha abierto su participación a profesionales veterinarios que trabajan en el ámbito de la producción ganadera y a empresas proveedoras de soluciones y servicios para las diferentes especies, destacando la transversalidad de contenidos entre sus características, detalla la institución ferial a través de un comunicado.

El programa de la cita ha contemplado, además de espacios de exposición comercial, conferencias, mesas redondas y debates. Entre ellos se ha incluido el encuentro que mantendrán la coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en Sanidad Animal (PRAN), Cristina Muñoz Madero, y el catedrático de la Universidad Complutense y asesor de la Organización Mundial de la Salud desde 2021, Bruno González-Zorn.

En este debate se han previsto analizar los efectos de la nueva regulación europea en la práctica veterinaria, sus implicaciones para el bienestar animal, la prescripción veterinaria y el uso prudente de los antibióticos antimicrobianos, todo ello bajo la perspectiva del marco estratégico One Health.

Asimismo, las jornadas técnicas de VET.GAN han programado abordar el papel de la innovación y la tecnología como herramientas clave para afrontar los desafíos de la veterinaria de producción animal.