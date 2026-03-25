ProBurgos reafirma el crecimiento de su actividad en 2025 con un "registro histórico" y avanza en nuevas estrategias

Andrea Ballesteros en la rueda de prensa tras el Consejo de la Sociedad ProBurgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha presentado los principales datos de actividad correspondientes al ejercicio 2025 y de los acuerdos adoptados en su último Consejo de Administración y ha reconocido "una evolución muy positiva" en los distintos ámbitos de gestión de la Sociedad, "tanto en el ámbito congresual, con una mejora de los ingresos, también en los ámbitos cultural, turístico, industrial y de promoción de ciudad".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, Ballesteros ha puesto sobre la mesa un dato, el Fórum Evolución cerró el año 2025 "con el mejor registro histórico de actividad hasta la fecha" ya que acogió un total de 216 eventos, un 15,5 por ciento más que en el año 2024 y un 44 por ciento más que en el año 2023, con una asistencia superior a las 213.000 personas.

Igualmente, en la actividad congresual Andrea Ballesteros ha indicado que se cerró 2025 con 22 congresos, de los que 19 "fueron de ámbito nacional" y tres de "ámbito internacional", además de que aumentó de "forma considerable" con respecto a años anteriores el uso de las instalaciones, con 267 días de ocupación frente a los 235 del año 2024, un 13,6 por ciento más.

En el ámbito cultural, según los datos aportados por la concejala, el Fórum pasó de 75 espectáculos y conciertos en el año 2024 a 90 en 2025, "un incremento de un 20 por ciento" lo que "confirma la consolidación del equipamiento del Foro de Evolución como un espacio cultural de referencia" de la ciudad.

Este aumento de actividad ha tenido un reflejo directo en los ingresos del Fórum, que han experimentado un incremento del 55 por ciento respecto al ejercicio anterior y del 95 por ciento en comparación con 2023, "por lo que se consolida su posición como infraestructura estratégica", ha subrayado Ballesteros.

APARCAMIENTO.

Sobre el aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana, Ballesteros ha aseverado que en 2025 se ha registrado "el mejor dato" en relación a la apertura con una recaudación "récord" que asciende a 1.182.762 euros, es decir, un 20 por cientoi más que el año anterior.

La ocupación del aparcamiento también ha crecido "considerablemente" con un 15 por ciento más respecto a 2024, al pasar de 304.268 entradas en 2024 a 349.687 en 2025, lo que ha llevado a mantener abierta las 24 horas la segunda planta del estacionamiento "ante el incremento sostenido de la demanda".

En el ámbito turístico, la actividad promovida por la Sociedad ha mantenido una "evolución positiva con resultados que respaldan el trabajo que se ha venido realizando", ha subrayado Ballesteros, quien ha precisado que se ha intensificadp la presencia de Burgos en ferias, foros y encuentros de promoción nacional e internacional, especialmente en ámbitos como la gastronomía, el turismo de interior, la proyección audiovisual y la cooperación en redes como Ciudades Creativas de la Unesco.

CRECIMIENTO DEL TURISMO.

Este trabajo tiene ya un reflejo directo en los datos, con 532.888 viajeros registrados en 2025, un 3,98 por ciento más que el año anterior, y un crecimiento especialmente significativo del turismo internacional, que ha aumentado un 10,10 por ciento.

En materia de promoción industrial, se ha consolidado la captación de interés inversor en suelo industrial, con operaciones vinculadas a Villalonquéjar y la atención personalizada a proyectos empresariales, reforzando el posicionamiento de Burgos como enclave logístico e industrial.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA.

El Consejo de ProBurgos ha conocido igualmente el informe completo del proceso de construcción y desarrollo de la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031. Este proceso ha incluido reuniones con grupos políticos, encuentros con colectivos, participación en redes europeas, elaboración del dosier de candidatura y la defensa del proyecto ante el comité evaluador.

Aunque la candidatura no ha superado la fase de preselección, el trabajo realizado ha permitido consolidar alianzas, generar estructura y reforzar el posicionamiento de Burgos en el ámbito cultural y europeo.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la licitación del mercado medieval de la Semana Cidiana 2026, que permitirá la coordinación, gestión y ambientación de este evento en distintos espacios del centro histórico, reforzando su dimensión dentro del modelo de Semana Cidiana como evento de referencia.

El contrato parte de un presupuesto base de 30.000 euros e incluye programación, decoración, coordinación de puestos, actividades y colaboración con asociaciones de la ciudad.

El Consejo ha aprobado también el convenio con la Fundación Siglo para la organización conjunta de una exposición de fondos del MUSAC en el Fórum Evolución Burgos, prevista entre noviembre de 2026 y enero de 2027, en el marco del proyecto Musac Off.

Del mismo modo, se ha aprobado la implantación de una convocatoria permanente, denominada "Rolling Call" concebida como una herramienta abierta y continua para la incorporación de propuestas a la programación del espacio y se ha dado cuenta de los encargos aprobados por la Junta de Gobierno Local el pasado 19 de marzo, entre ellos la creación y puesta en funcionamiento del Espacio Cidiano y la organización de las exposiciones que se desarrollarán durante las fiestas de Navidad en la plaza Mayor y la plaza del Rey San Fernando.

En el ámbito de gestión, se ha aprobado la prórroga de los contratos de mantenimiento de la maquinaria de control de accesos del aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana y de la maquinaria escénica del Fórum Evolución Burgos, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.