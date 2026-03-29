La Procesión de los Estudiante de la UCAV ilumina el Sábado de Pasión en Ávila - UCAV

ÁVILA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede de la Sabiduría de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado su Procesión de los Estudiantes, una cita que, cada Sábado de Pasión desde 2012, llena de devoción y recogimiento las calles de Ávila.

En esta ocasión, tras recortarse el recorrido en 2025 a causa de la lluvia, la procesión ha discurrido nuevamente por la totalidad de su itinerario en una tarde y noche despejada.

Los hermanos, de la comunidad universitaria y ajenos a la misma, han procesionado, como es tradición, ataviados con túnica y capirote morado, capa, guantes y zapatos negros, y cíngulo amarillo y azul, portando la Santa Biblia.

La procesión ha iniciado su recorrido desde la iglesia parroquial de San Pedro, para continuar por la Plaza de Santa Teresa, calle San Segundo, Plaza de la Catedral, calle Tomás Luis de Victoria, Plaza de Zurraquín y Plaza del Mercado Chico.

En esta plaza ha tenido lugar el acto de consagración de la Universidad a los Sagrados Titulares de la Hermandad Universitaria, a cargo de la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero, y el consiliario y capellán universitario, Luis Carlos Hernández, acompañados por el Coro de la UCAV.

Posteriormente, las obras que se están llevando a cabo en la Calle Reyes Católicos han obligado a cambiar el itinerario de regreso a la iglesia de San Pedro. Así, el recorrido ha seguido por la valle Comuneros de Castilla y Vara de Rey para volver a la valle Tomás Luis de Victoria, Plaza de la Catedral, calle San Segundo y Plaza de Santa Teresa.

Por esas calles, los anderos de la Hermandad han portado las imágenes del Santísimo Cristo de los Estudiantes (anónimo, s.XVII) y María Santísima de la Sabiduría (anónimo, s.XVIII), al son de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo a la Columna 'El Amarrado'.

Esta cita ha coincidido, como ya sucedió en 2015, con la fecha de nacimiento de Santa Teresa de Jesús, patrona de la UCAV, quien da nombre a la institución.