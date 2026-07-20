El procurador autonómico Víctor Alonso presentará su renuncia en la Diputación de Valladolid, donde es vicepresidente

Archivo - Presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al vicepresidente primero, Víctor Alonso. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial de Valladolid, Conrado Íscar, ha comunicado este lunes que el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Personal y Régimen Interno, Víctor Alonso Monge, que es procurador autonómico del PP desde el pasado mes de abril, presentará la renuncia a su acta de diputado y, por lo tanto, a sus cargos en el equipo de Gobierno.

Así lo ha anunciado el presidente de la Institución provincial este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Pimentel.

El presidente ha añadido que se trata de una decisión que Alonso Monge "tomó personalmente", todo ello después de que el diputado formase parte de las listas autonómicas en las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo, en las que resultó elegido procurador del Grupo Parlamentario Popular.

Diputado provincial desde 2007, Alonso Monge ha formado parte de los distintos equipos de Gobierno provinciales con tres presidentes distintos --Ramiro Ruiz Medrano, Jesús Julio Carnero y Conrado Íscar-- y en este sentido el actuar dirigente de la Institución ha considerado que "merece que él pueda despedirse después de tantos años que ha trabajado y ha estado en esta casa".

Asimismo, ha querido agradecer "todo el trabajo" que ha realizado el hasta ahora vicepresidente primero de la Institución no solo en los dos equipos de Gobierno que él ha presidido sino en "toda su trayectoria" en la Diputación.

Por otro lado, Conrado Íscar ha apuntado que "en breve" se desgranará la nueva composición del equipo de Gobierno provincial tras la salida de Alonso Monge.