Procurador del Común recibe quejas "por irregularidades" en la tramitación de macrogranjas

Actualizado 22/11/2018 13:33:23 CET

ZAMORA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común ha recibido este jueves en Zamora las quejas de la asociación Pueblos Vivos ante las "irregularidades que se están cometiendo en la tramitación de las macrogranjas". Los representantes de la plataforma han trasladado al organismo el "malestar de los vecinos" y su preocupación por lo que consideran "el fin de los pequeños pueblos" de esta provincia.

El portavoz de la organización, Pedro Luis Anta, ha detallado los problemas que se están encontrando con los expedientes. "Son documentos cargados de irregularidades urbanísticas, que no tienen en cuenta la normativa vigente y ante los cuales no podemos presentar alegaciones", ha indicado. "No exponen debidamente la documentación de los proyectos en los ayuntamientos para evitar que respondamos, algo completamente ilegal", ha defendido.

Anta ha señalado que el problema no es el sector, sino su manera de irrumpir en el territorio. "No tenemos nada en contra del porcino, pero sí contra las consecuencias que generarían estas factorías de purines. No hay que mirar lejos para verlas, en Segovia ya hay pueblos donde el agua no es potable para el consumo humano", ha aseverado.

APLICAR LA NORMATIVA EUROPEA

La plataforma contra las macrogranjas exige que en Castilla y León se apliquen normativas que ya rigen este tipo de instalaciones en Europa. "En países como Alemania la situación es muy diferente en cuanto a medios humanos. Por ejemplo, solo en Zamora tenemos más de 800 granjas de cerdos y la Junta dispone de 23 técnicos para controlar todas las que hay en la comunidad; completamente insuficiente", ha comentado.

Pedro Luis Anta, por último, ha vaticinado un mal final para esta problemática. "En lugar de buscar alternativas para evitar la contaminación, las administraciones se pasan la pelota para evitar a los vecinos y obligarnos a que tengamos que abandonar nuestros pueblos", ha concluido.